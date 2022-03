A Fragnes La Loyère, la municipalité épaulée par Hervé Dumaine, pharmacien aux Aubépins, le CCAS et les associations se mobilisent pour apporter leur aide aux ukréniens en affrétant un bus de médicaments et de produits pharmaceutiques.

Face à la gravité de la situation et à la détresse du peuple ukrénien, la municipalité et le CCAS, en lien avec les associations de la commune, ont organisé une collecte au centre de loisirs et se prépare à accueillir des ukréniens.

Une véritable chaine de la solidarité s’est mise en place et les cartons se remplissent vite des dons des citoyens fralois. Une collecte en numéraire est aussi ouverte. Les bénévoles se relaient pour réceptionner les produits et les emballer dans les cartons.

Alain Gaudray sait qu’il peut compter sur le soutien et l’implication à titre personnel d’Hervé Dumaine pharmacien des Aubépins par une aide financière et la fourniture de médicaments, compresses, ...

Lou Labry de l’ADMR Grand Chalon est venu ce mardi soir avec Jo, remettre un chèque et il a prévu d’apporter des produits de première nécessité au collectif.

Philippe Girardot des transports du même nom s’est engagé dans l’action en proposant un bus pour acheminer les produits de la collecte, ce qui permettra de revenir avec des ukréniens.

Tout a démarré la semaine dernière, les élus, le CCAS et les associations se sont réunis pour regarder comment il était possible de faire un acte solidaire en direction des ukréniens plongés malgré eux dans une guerre impitoyable.

Faire une collecte était acquis, il restait à définir les besoins.

Alain Gaudray, maire de la commune, explique : « l’objectif est de faire une collecte adaptée aux besoins, produits de première nécessité, médicaments, produits pharmaceutiques, pas de vêtement. On a évoqué dans notre réflexion l’acheminement jusqu’en Pologne et la possibilité de revenir avec des personnes. La commune et certains habitants peuvent accueillir des familles. Il faut bien penser que l’engagement va au-delà de l’hébergement, mais c’est un soutien et un accompagnement auxquels les aidants devront faire face…Notre initiative est en complément à la demande des services de l’état. »

« Notre mission se veut locale » a précisé le premier magistrat de la commune qui a des contacts en Pologne dans une ville proche de la frontière avec l’Ukraine.

Une belle initiative que celle de cette petite commune regroupant la municipalité, le CCAS, les associations, les administrés sans oublier les soutiens extérieurs.

La collecte se déroule au centre de loisirs de 17h00 à 20h00 jusqu'à vendredi.

C.Cléaux