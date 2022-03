Les futurs experts en cyber sécurité en formation licence radio amateur au Club des Radioamateurs Chalonnais (C.R.A.C.)

Ce ne sont pas moins de 10 jeunes qui suivent assidument le cursus de formation.

Les cours sont plutôt travaillés individuellement, les révisons et les contrôles de connaissances se déroulent à distance ou au sein du Radio Club F6KMF de Chalon-sur-Saône les samedis.

Le CRAC (Club radio amateur Chalonnais – F6KMF) est né en 1975. Le projet des membres fondateurs était de développer un pôle chargé de former des personnes de tous âges aux techniques et à la réglementation dans le domaine de la radioélectricité. De nombreux adhérents ont depuis bénéficié d’un cursus de formation leur permettant de passer l’examen de radioamateur.

Philippe Lambert est professeur en cyber sécurité au sein de l’OGEC Groupe Scolaire Saint Joseph La Salle de Dijon, mais il est aussi l’un des trente membres actifs au sein du CRAC où il est également en charge du RGPD (Règlement général sur la protection des données). Courant 2021, il se rapproche de Sylvain Michaudet, Président du CRAC, pour construire un projet permettant à ses étudiants d’obtenir une mention complémentaire dans le cursus de leurs études.

L’objectif pour ces étudiants en licence Informatique Analyste en Cyber Sécurité est d’acquérir les connaissances dans le domaine des radiofréquences au sein du club, encadré par des Ingénieurs et Techniciens, afin de passer l’examen au centre de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences).

Une fois l’examen en poche, les jeunes seront en possession du certificat d’opérateur radio qui leur permettra d’approfondir leur connaissance et de réaliser des expérimentations au sein du CRAC avec d’autres formateurs.

Ils obtiendront alors le droit à l’émission sur différentes fréquences radio pour exploiter pleinement des moyens de communications modernes. Ces moyens sont analogiques, numériques, hautement technologiques et leur permettront de renforcer leur aptitude à comprendre les multitudes d’informations qui sont véhiculées autour de nous.

De plus, l’obtention de ce fameux sésame leur facilitera l’étude des techniques de cyberattaques dans le cadre de leur certification en tant qu’Hacker Ethique (CEH).

C’est donc grâce à la mobilisation du Président Sylvain Michaudet et de ses intervenants que le cursus Cyber Sécurité en Radio Fréquence se développe au sein de ce club à vocation scientifique. L’association développe déjà l’étude des radiofréquences au travers de l’expérimentation des communications satellites, des transmissions numériques, des contacts spatiaux notamment avec l’ISS, etc…

Les activités du CRAC se sont diversifiées et étoffées au fur et à mesure des années et ce sont maintenant des étudiants en cycle supérieur de Dijon qui vont se réunir ici, à Chalon-sur-Saône, avec joie et convivialité pour se perfectionner et devenir des utilisateurs aux connaissances éclairées.

C.Cléaux