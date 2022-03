PRESIDENTIELLE : Meeting de soutien à Emmanuel Macron, ce vendredi, à Torcy

Dans le cadre de la campagne présidentielle et en soutien à Emmanuel Macron, un premier débat citoyen avec la Présidente de la commission des Lois de l'Assemblée Nationale Yaël Braun-Pivetn aura lieu :

Vendredi 11 mars

de 19h30 à 21 heures

à la salle Communale de Torcy.



On y parlera sécurité, justice et démocratie.