47e Compétition des métiers WorldSkills : La Région signe avec WorldSkills France pour soutenir les jeunes talents de Bourgogne-Franche-Comté

Premier grand défi pour les équipes de Bourgogne-Franche-Comté : les sélections régionales qui auront lieu au premier trimestre 2023. Chaque région est à la recherche des jeunes talents de son territoire dans les métiers de l’alimentation, de l’automobile et engins, du bâtiment travaux publics, de l’industrie, de la communication et numérique, du service et du végétal.

La convention de partenariat entre WorldSkills France et la Région Bourgogne-Franche-Comté signée ce mercredi 9 mars 2022 par Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France, et Océane Charret-Godard, vice-présidente de la Région permet de fixer trois objectifs majeurs : plus de candidats, plus de métiers et attirer plus de public aux événements d’information sur les métiers. La Bourgogne-Franche-Comté compte ainsi inscrire 800 compétiteurs dans les 63 métiers concernés.

Par ailleurs, la Région mettra à l’honneur, ce samedi 12 mars au palais des congrès de Dijon, les récents médaillés de Bourgogne-Franche-Comté aux 46es finales nationales WorldSkills.

* La compétition des métiers est un concours international de formation professionnelle ouvert à des jeunes de moins de 23 ans qui s’affrontent durant trois jours devant un vaste public.

Ce concours permet de valoriser les métiers et leurs formations, quel que soit le statut des jeunes (apprentis, lycéens, étudiants, salariés...).