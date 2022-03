Réduire drastiquement la consommation de viande pour diviser par 2 le prix du carburant et sortir de la dépendance fossile.

Si les Français décident de réduire drastiquement leur consommation de viande (en manger 1 jour par semaine), on peut utiliser les céréales destinées à l’élevage pour produire massivement du biocarburant.

Ce carburant est 2 fois moins polluant, 2 fois moins cher, il concerne tous les véhicules non diesels (la moitié du parc), un adaptateur de 800€, souvent subventionné, suffit à rendre compatible l'automobile.

Sans aller jusqu'à une France végétarienne, on réduira la souffrance animale, celle des portefeuilles, de nos comptes publics, notre indépendance énergétique s'affirmera, on améliorera notre santé (moins de pollutions et alimentation moins carnée)... Si en plus on met le paquet sur le covoiturage, il n 'y a plus de problème de prix du carburant pour les ménages français.

Jean Marc Governatori

Coprésident de l'Écologie au centre

Conseiller métropolitain