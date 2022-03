Lucien Matron, élu président du Comité Régional UFOLEP.

Après avoir été élu municipal, comme maire-adjoint chargé des sports à Chalon (2008-2014), puis président du Comité Départemental UFOLEP depuis 2015, l’ancien président et toujours membre actif de l’Union Vélocipédique Chalonnaise, a été élu président du Comité Régional UFOLEP Bourgogne-Franche Comté.



Lucien Matron remplace Lionel Baligand (activité sportive motocyclisme). Il souhaite développer encore plus le nombre de pratiquants et d’adhérents, les fédérer, et aider les associations à promouvoir les activités sportives dans toutes leurs dimensions : sport-compétition, sport-loisir, sport-santé, sport pour tous.

L’UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique, affiliée à la Ligue de l’Enseignement, propose une double ambition : celle d’un sport citoyen et humaniste, et celle d’une éducation par le sport. En Bourgogne Franche Comté, l’UFOLEP, fédération sportive affinitaire réunit plus de 300 associations ou clubs sportifs et près de 8000 pratiquants.



Première fédération multisports du pays, l’UFOLEP organise des compétitions locales, régionales ou nationales en privilégiant l’épanouissement personnel. Elle propose également des pratiques ludiques et conviviales pour tous. Elle développe son projet sportif « Tous les sports autrement », en mettant en œuvre des valeurs telle que la solidarité, le fair-play, le civisme et en s’appuyant sur les principes de laïcité et de citoyenneté.

Deux compétitions nationales UFOLEP se dérouleront cet été sur le territoire régional : le championnat national de Tir Sportif, avec le Tir Sportif de Châtenoy le Royal (71) cette compétition devrait réunir près de 1000 tireurs et le championnat national cyclosport qui se déroulera dans les Hautes Côtes de Beaune (21), épreuve cycliste très prisée qui regroupera plusieurs centaines de concurrents, toutes catégories confondues. Un double défi, que le nouveau président régional saura relever avec ses équipes.