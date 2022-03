3 blessés dans un choc routier à Dracy le Fort

Trois personnes légèrement blessées ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers de Chalon sur Saône et Givry en direction des urgences de l'hôpital William Morey suite à l'accident qui s'est produit au Villard ce samedi matin. Un accident entre un fourgon et une 308. Les gendarmes de Châtenoy le Royal ont procédé à la sécurisation des lieux avec la mise en place d'une déviation par le centre de Dracy entre Chalon sur Saône et Autun. Une douzaine de sapeurs-pompiers a été déployée.

Photos Christian CLEAUX