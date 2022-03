Les groupes Hopeless Walk, Death Décline et Mr Marcaille assurent le succès de la soirée concerts à LaPéniche ce weekend !

Plus de 200 personnes présentes à l’événement. Le photoreportage info-chalon.com…

Samedi soir, à Chalon-sur-Saône, à partir de 21 heures, LaPéniche proposait à son public trois concerts :

La première partie de soirée était assuré avec le groupe Hopeless Walk. Originaire de Tournus, les quatre musiciens de deathcore et hardcore assumé, composé de Vincent à la batterie, Mathieu au chant, François à la bass et Bastien à la guitare électrique ont enflammé la soirée et le public a improvisé des pogos.

La seconde partie a vu se produire le groupe star de la soirée Death Decline, un groupe de trash death métal, fort de ses 3 albums, reconnus dans toute la France et les pays frontaliers. Les cinq musiciens ont joué leurs plus grands tubes au public venu bien au-delà de la Région.

Enfin Mr Marcaille alias Arnaud Marcaille (Métal, folk, blues, rock et électro) clôturait cette belle soirée concert organisée par cette salle de concert située sur les quais à Chalon-sur-Saône, dans les locaux de l’ancien abbatoir.

Une soirée concert de qualité qui s’est déroulée dans une ambiance des plus chaleureuses et qui a ravi le public venu en nombre pour l’occasion.

Focus sur le groupe Hopeless Walk :

Vincent à la batterie,

Mathieu au chant,

François à la bass,

Bastien à la guitare électrique

