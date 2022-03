Une association, des bénévoles, un fourgon en partance pour la frontière ukrainienne, belle preuve de solidarité à Champforgeuil.

Tout a débuté, il y a 3 semaines, Bénédicte Sassignol, présidente du club "les Lézards au soleil", se dit, il faut faire quelque chose, quelques coups de téléphone et mails aux adhérents du club et l’idée de la collecte était lancée et allait s’étendre bien au-delà du club. Vêtements chauds, produits d’hygiène et de soins, produits alimentaires seront collectés durant une semaine, ensuite triés, répertoriés et emballés. Bénédicte a pris contact avec un sapeur-pompier en Pologne à Madyka ville près de la frontière ukrainienne.

Éric qui a un minibus 9 places et Lionel se portent bénévoles et posent des congés pour faire la livraison jusqu’à la frontière ukrainienne et pour ramener 7 personnes. Ce dimanche après-midi ils sont partis pour un périple d’un peu plus de 3600 Kms aller/retour.

Une solidarité qui est venue de toutes parts, à l’image des élèves du CIFA de Mercurey qui ont confectionné des gâteaux, de Pascal Martin pharmacien à Champforgeuil avec des produits pharmaceutiques ou encore de Soléa Luminance à Dôle Choissey, d’amis et de membres de la famille d’Éric qui ont fait des dons pour le transport.

Cécile Untermaier, députée de la 4ème circonscription de S&L, a apporté son soutien et félicité le club "les Lézards au soleil" pour son initiative, elle s’est engagée à transmettre les coordonnées du service à contacter, de manière à trouver un hébergement aux réfugiés que l’association va ramener.

Belle preuve de générosité du club "les Lézards au soleil" pour cette action qui rejoint de nombreuses dans l’hexagone. Info Chalon souhaite bonne route à Éric et Lionel.

C.Cléaux