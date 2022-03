Le Championnat de France de pistage aura lieu les 19 et 20 Mars à Germagny

Ces épreuves de recherche se dérouleront de 8h00 à 13h00.

En pistage français le chien doit être rigoureux dans le suivi de la piste,comme dans le rapport d’objet .Chaque catégorie est notée sur 100 points.Un système de pénalisation pour les fautes commises permet de délivrer des qualificatifs et de classer les concurrents.Prises de fausses pistes,objets non relevés sont les erreurs les plus fréquentes.

Le départ d'une piste est matérialisée par des piquets,sur lesquels sont fixés des fanions que le traceur a touché. L'odeur de cette personne, déposée sur les piquets et sur le sol qu'elle a à cet endroit piétiné constitue pour le chien l'odeur de référence. Il doit suivre sa piste en s'écartant fort peu sur les cotés, négocier les changements de direction qu'elle comporte de la manière la plus précise possible, sans couper la trajectoire.Le chien doit trouver des petits objets en bois ou moquette ou plastique que le traceur a posé au sol.Il les ramène à son conducteur sans les abimer, en s'asseyant devant lui,l'objet en gueule.



La discipline comporte deux exercices: La piste libre de 850 pas à 900 pas comportant 5 angles dont trois droits ou obtus et deux aigus et coupée par une fausse piste en deux endroits.Un objet,déposé en bout de piste,est à rapporter le tout en dix minutes.



La piste trait de limier est une piste en longe,de 1100 pas avec six ou sept angles dont trois ou quatre sont aigus.Trois objets sont posés par le traceur le long du tracé et une fausse piste coupe à trois endroits.A la fin du parcours le chien doit identifier le traceur ,qui se tient près d'un comparse et du juge chargé de noter l'arrivée.



Le championnat de pistage est organisé par le club :



Education et Sports Canins Chalon-Givry

RD 104 Route de Granges

71640 GIVRY