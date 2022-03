Une huitaine de photographes ont exposé dans la galerie marchande de Géant Casino mercredi 9 mars.

Toute une myriade de photos allant de la photographie animalière en passant par celles de personnages et de paysages s’offrait aux yeux des clients du centre commercial grâce à l’initiative de l’association des commerçants de la galerie marchande du Géant Casino.

Sylvie Meunier se consacre à sa passion que l’on peut voir dans certaines revues et livres spécialisés ou accrochés sur les présentoirs ce mercredi. Sa renommée n’est plus à faire dans le monde de la photographie. Au côté de ses photos, celles d’Emmanuel Mère, auteur bourguignon pour qui la photo est une seconde passion. Passionné de nature, de randonnées, il saisit dans l’objectif les animaux pris au détour d’un chemin et les paysages que l’on retrouve dans ses clichés.

Un autre style avec Pat’ Dits, photographe plus orienté vers la photo de portraits, de reportages, d’évènements. Il est installé sur la commune de St Rémy et peut réaliser des photos les plus insolites dans des univers différents.

Pour la photographe, Angélique Cretin, c’est le naturel qui prime, passionnée par la photographie, elle aime faire de la photo instantanée. Pour elle la photo c’est l’instant figé dans le temps qui restera éternel.

Eragon’graphe, Benjamin Gomes se consacre à la photo de famille, au portrait, aux animaux, à la macrophotographie, à la photographie architecturale. Son lieu de prédilection est l’extérieur.

Raptor photographie, c’est plus de l’urbex en intérieur comme en extérieur de lieux et bâtiments les plus divers avec, à chaque cliché, cette recherche de l’image qui va marquer celui qui la regarde.

Lili Lys Photos, photographe chalonnaise, aime faire du noir et blanc en urbex, portrait, du street, mais aussi de la couleur avec toujours le besoin de rechercher la bonne lumière, la belle orientation, le bon reflet. Animaux, gares, ruisseaux,…, prennent une dimension artistique.

D’autres photographes étaient présents à cette exposition comme Kassandra Ducrot…. Une exposition qui aurait mérité d’être plus visitée pour soutenir ces artistes où le moindre objet, personnage, lieu, … deviennent des œuvres d’art sous l’œil des photographes.

C.Cléaux