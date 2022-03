Retour en images sur le dernier jour de la fête foraine de Chalon-sur-Saône

Toutes les bonnes choses ont une fin. C'était le dernier jour de la fête foraine. Les Chalonnais et les Grand-Chalonnais avaient encore quelques heures pour se divertir dans les manèges ou les stands d'adresse, se balader dans les allées illuminées par les néons des attractions, une gourmandise à la main, dans une ambiance festive. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.