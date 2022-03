Marathon des vins de la Côte chalonnaise : Prolongation des inscriptions jusqu'au jeudi 24 mars

Le Comité d'organisation de la manifestation a pris cette décision hier soir, pour pouvoir satisfaire la forte demande des coureurs, mais aussi pour prendre en compte l'allégement des contraintes sanitaires.

Si la décision de ne pas accepter d'inscriptions sur place pour les courses a été maintenue, la date limite des inscriptions a été repoussée de dix jours, soit jusqu'au jeudi soir précédant la manifestation. Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur internet http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr, en prenant bien soin de joindre un certificat médical, qui devra être validé avant la course. Aucun certificat ne sera en effet accepté lors du retrait des dossards

Nouveauté cette année, les concurrents recevront une carte de retrait des dossards, qu’ils devront présenter au moment du retrait, accompagné d'une pièce d’identité.

Hier soir, 3 050 personnes étaient inscrites sur l'une des 4 courses : Mara 3 (246), Marathon (541), semi-marathon (1 195) et 10 km (1 068), total qui dépasse déjà les 3 000 enregistrés en 2019. Et les nouvelles mesures prises hier soir devraient permettre d'augmenter encore plus le nombre de participants, à la grande satisfaction des organisateurs, qui pourront compter sur la contribution de 670 bénévoles.

Pour mémoire, les courses se dérouleront le samedi 25 mars, au départ de Givry, et la marche nordique le dimanche 26, au départ de Bouzeron. Pour cette dernière, il sera possible de s'inscrire sur place.

Pour s'inscrire ou pour tout renseignement complémentaire : http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr