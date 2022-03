La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux givrotins

Cette réunion s'est déroulée dans le caveau municipal, où Sébastien Ragot, Maire de la commune, s'est dit très heureux de faire la connaissance des personnes qui ont été attirées par Givry, « qui plus est dans un lieu emblématique de la commune ». Il a poursuivi en précisant que « Givry est une commune où l'on vit bien, depuis longtemps, grâce à un environnement très agréable, avec toutes les infrastructures nécessaires, une offre commerciale complète et 80 associations très actives ».

Chaque membre du Conseil municipal présent a ensuite évoqué son activité, avant que Jean-Claude Dufourd, ne présente l'association « Animation en Côte chalonnaise », dont il est président et le rôle du Comité participatif, dont il est le secrétaire.

Aurélien Bry a lui présenté l'Union des commerçants et Artisans de Givry (plus communément appelée UCAG), qui représente 2/3 des 70 artisans et commerçants implantés sur la commune, et qui offrent aux givrotins une offre comerciale complète.

Chaque nouvel arrivant s'est ensuite vu remettre une pochette cadeau, comprenant des informations pratiques, mais aussi la Bande dessinée réalisée par l'association Bulles de Bourgogne, et qui raconte comment Léocadie Czyz a contribué à la libération de Givry.

Enfin, après avoir fait plus ample connaissance autour d'un petit déjeuner offert par la Mairie et préparé par la Maison Bry, Jean-Claude Dufourd a emmené les personnes présentes pour un circuit découverte du patrimoine de la commune, qu'il propose durant tout l'été aux touristes comme aux givrotins.