Samedi 19 mars, faites un don du sang à la Mairie de Chalon : PARTAGER VOTRE SUPER POUVOIR !

Suite à une alerte sans précédent sur les stocks de produits sanguins en ce début d’année, les donneurs et associations se mobilisent.

Pour continuer à sauver des vies, les clubs Rotary, Inner Wheel et l’Association pour le don de sang bénévole de Chalon vous attendent à l’occasion de la collecte Mon Sang Pour Les Autres :

Samedi 19 mars de 10h à 17h à la Mairie de Chalon



Vous pouvez dès à présent testez votre éligibilité au don et réserver votre créneau EN CLIQUANT ICI ou depuis l’appli Don de sang.



Bon à savoir : Dès le 16 mars, le critère d’accès au don concernant les partenaires sexuels sera le même pour toutes et tous : monopartenariat réciproque dans les 4 mois précédant le don. Plus aucune question ne fera référence au sexe du partenaire avec lequel le donneur aurait entretenu des relations sexuelles.