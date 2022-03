PRESIDENTIELLE - Pour le Rassemblement National, l'équation est simple "c'est Marine ou Macron pour un nouveau mandat"

Aux côtés des Saône et Loiriens, Laurent Jacobelli, chef de file RN dans la région Grand Est, est venu rappeler aux électeurs, "qu'il n'y a qu'un seul choix face à Emmanuel Macron, si vous ne votez pas Marine, ce sera Macron. A chacun de mesurer l'importance de son choix ou non choix".

"Tout s'accélère" souligne Laurent Jacobelli, "on n'est pas là pour faire de la figuration" dénoncant le "mépris, l'insulte permanente et les atteintes au pouvoir d'achat du président sortant". Face à une non-campagne, entre la crise sanitaire et le dossier Ukrainien, "nous on a décidé de faire campagne, on sillonne la France.. il n'est pas question de valider un principe d'une tacite reconduction". "Le dossier Ukrainien lui sert de prétexte pour se cacher, un alibi pour se planquer et ne pas faire face à son bilan. Il a véritablement peur de parler aux Français. Il suffit pour s'en convaincre de voir comment se déroule cette campagne électorale. C'est du jamais vu dans l'Histoire de la 5e République".

Le porte-parole de Marine Le Pen a fustigé celles et ceux qui arborent le "bon" bilan du Président Macon alors "que les Français font face à une érosion de leur pouvoir d'achat" affichant une "inflation inédite". Côté réponse immédiate ? Le Rassemblement National entend s'attaquer à la fiscalité pesant sur l'énergie et les carburants, pointant les annonces des quinze centimes à compter du 1er avril. "Il s'en fiche du pouvoir d'achat des Français, il ne pense qu'à la start-up nation".

"Le Rassemblement National ne veut pas de cette gestion par la pénurie. On a vu le bilan tout au long de ces derniers mois de crise sanitaire. Il est temps de retrouver notre souveraineté économique et énergétique" plaide Laurent Jacobelli.

C'est un porte-parole, plutôt confiant, qui aborde ces dernières semaines avant le premier tour de la présidentielle, considérant "que les Français ont ouvert les yeux. Voter quelqu'un sur sa seule bonne mine, on en a vu le résultat". Et un remake de 2017 ? "les Français ont vu quel républicain était Emmanuel Macron... on ne se fait pas de soucis".

Laurent Guillaumé