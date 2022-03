Les futurs chefs se mobilisent en cuisine contre la faim

Communiqué

Sous le marrainage de Kelly Rangama, cheffe étoilée, la Tablée des Chefs organise la 9ème édition des Cuisines Solidaires - La Relève du 14 au 25 mars 2022. Plus de 10 000 repas pour l’aide alimentaire seront préparés par un millier d’étudiants en cuisine.

Cet événement annuel est soutenu par les hauts patronages des Ministères de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture et de l'Alimentation, et des Solidarités et de la Santé.

Chefs et jeunes étudiants engagés contre la faim en France

Depuis 9 ans, La Tablée des Chefs, association regroupant des chefs et des professionnels de la cuisine, lutte contre l’insécurité alimentaire, pour l’éducation culinaire des générations futures et la sensibilisation des futurs professionnels du secteur.

Un événement pour engager les jeunes contre la précarité alimentaire et les convaincre de prendre part à des actions de solidarité

Depuis 2014, le projet des Cuisines Solidaires - La Relève (anciennement La Semaine des Écoles Hôtelières), mobilise les écoles hôtelières dans toute la France pour qu'elles réalisent des centaines de repas, puis les distribuent à une association d’aide alimentaire locale.

Cette année, le projet est freiné par la crise sanitaire, toutefois, il permettra à une cinquantaine de lycées hôteliers et centres de formation de s’engager concrètement. Ensemble, ils réaliseront plus de 10 000 repas !

Insécurité alimentaire : une situation alarmante

La précarité alimentaire renvoie à des difficultés à se nourrir sainement et en quantité nécessaire.

L’image de ces files d’étudiants et de travailleurs précaires venus chercher des colis alimentaires a sidéré la France entière au début de la crise sanitaire. Aujourd'hui, ce sont près de 8 millions de Français, soit 1 personne sur 8, qui ont recours à l’aide alimentaire pour se nourrir au quotidien. Malgré la mobilisation d’une myriade d’acteurs, des banques alimentaires aux associations locales, la quantité des produits offerts est très souvent favorisée au détriment de leur qualité.

Un projet solidaire qui répond aux enjeux actuels

L'objectif des Cuisines Solidaires - La Relève est d’apporter une aide ponctuelle et de qualité aux associations et d'inciter la nouvelle génération de chefs à s'engager dans la transition sociale et environnementale qu’elle doit mener. Les repas sont réfléchis pour être sains et goûteux, et sont réalisés à partir de produits bruts et de saison par des étudiants en cuisine encadrés par des professionnels.

"Ce projet est un véritable cercle vertueux où anti-gaspillage, générosité et solidarité se rencontrent. La relève de demain, ce sont des chefs engagés pour une cuisine durable et solidaire." - Vincent Brassart, Président de La Tablée des Chefs.

Kelly Rangama, marraine de l’édition 2022

Cette année, c’est la cheffe étoilée Kelly Rangama qui sera la marraine des Cuisines Solidaires - La Relève. Elle inspirera les jeunes participants en cuisine en partageant son expérience et discutera avec eux de la nécessité de mener des actions solidaires envers ceux qui en ont besoin.

Kelly Rangama a donné le coup d’envoi de l’opération le 14 mars au lycée hôtelier Sainte-Thérèse (Paris 16e).

Dans l’Est de la France, les futurs chefs se mobilisent en cuisine contre la faim, lors des Cuisines Solidaires – La Relève du 14 au 25 mars 2021

Cette mobilisation est particulièrement forte dans l’Est de la France avec la participation de 7 lycées et centres de formation !

Nous pouvons être fiers de l’engagement des établissements suivants :

- lycée Raymond Mondon, à Metz (57), du 15 au 17/03

- lycée des métiers Pierre Gilles de Gennes, à Cosne-Cours-sur-Loire (58), du 21 après-midi au 23/03

- Cuisine Mode d'Emploi(s) Besançon (25), le 25/03 matin

- CFA municipal Jackie Drouet, à Belfort (90), le 24/03

- MFR Le Fontanil, à Saint-Alban-Leysse (73), le 23/03 après-midi

- lycée hôtelier Lesdiguières, à Grenoble (38), les 15 et 22/03

- lycée Le Castel, à Dijon (21), le 22/03 après-midi.

Dans ces 7 établissements, 170 étudiants cuisineront 1400 repas.

Des partenaires engagés

Cette opération serait impossible sans les généreux donateurs engagés à nos côtés, à commencer par METRO qui fournit une partie des matières premières accompagné de Sabarot, Ben’s Original ainsi que de Pluspack qui fournit les conditionnements. Les associations Demain la Terre et SOLAAL, elles, fournissent des fruits et légumes de qualité, dont certains issus de surplus agricoles.

Dans l’Est de la France, tous nos remerciements vont aux producteurs suivants :

- Coopérative Beauce Champagne Oignon (45) : oignons

- EARL Fort l’Ecluse - Atout Pom (74) : pommes

- Champs de légumes (02) : carottes, navets

À propos de la Tablée des Chefs

Association d’intérêt général à but humanitaire et éducatif, La Tablée des Chefs a été créée il y a 20 ans au Canada, puis en 2013 en France et au Mexique. Notre association mobilise les chefs et les professionnels de la cuisine sur deux axes : Éduquer & Nourrir.

ÉDUQUER : Nous éduquons les générations futures à une alimentation saine et durable, par des ateliers d’éducation culinaire dans des maisons d’enfants à caractère social (Aide sociale à l’Enfance) et des collèges en réseau d’éducation prioritaire. Notre objectif est d’accompagner les jeunes vers l’autonomie alimentaire, de développer leurs compétences et de leur ouvrir des perspectives professionnelles.

NOURRIR : Nous produisons et distribuons des repas aux bénéficiaires d’associations d’aide alimentaire, en sensibilisant les futurs chefs à leur rôle social avec notre opération Les Cuisines Solidaires - La Relève mais aussi avec nos Défis Solidaires “Mets ta toque” pour les entreprises.

La Tablée des Chefs est lauréate de La Fondation la France s’engage en 2015 et du Programme National de l’Alimentation en 2018.

À propos des Cuisines Solidaires – La Relève

Les Cuisines Solidaires - La Relève sont nées au Québec en 2002 pour sensibiliser les élèves d’écoles hôtelières à la précarité alimentaire et au rôle majeur qu'ils peuvent jouer en s'engageant. Lancée en 2014 en France, l’opération se déroule aujourd’hui simultanément dans les deux pays.

Chiffres clés - En France, depuis le lancement de l’opération :

+ de 4 000 étudiants mobilisés

+ de 30 000 bénéficiaires