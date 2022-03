Assemblée générale de l’AS GOLF -  L’entretien du terrain, un sujet de préoccupation pour le club et son nouveau président

Dans son rapport moral, Philippe Dorier n’a en effet pas mâché ses mots, lorsqu’il s’est agi d’évoquer le terrain. « Un terrain qui se dégrade d’année en année et dont l’entretien n’est pas suffisant ». Avec pour conséquence « une contre-publicité catastrophique ». Philippe Dorier a ainsi fait remarquer « On doit avoir un parcours praticable mais ce n’est plus le cas. Il faut que notre Golf retrouve les qualités qu’on lui reconnaissait auparavant ». Et le président de l’AS Golf de poursuivre « La Ville perd de l’argent, le club équilibre à peine et les gens ne sont pas contents et vont ailleurs ».

S’en est suivi un échange entre Dominique Melin et Philippe Dorier. « Pourquoi attendre l’assemblée générale pour nous dire ça ? » a rétorqué la vice-présidente du Grand Chalon. « Il y a trois ans on a envoyé un courrier. On n’a pas eu de réponse. On a seulement eu deux réunions de terrain » a rappelé le dirigeant de l’AS Golf. « Cela se serait passé différemment si vous étiez passés par les élus et non par les jardiniers » a fait observer Dominique Melin. « On n’est pas resté quatre ans sans ne rien faire. Ce n’est pas une affaire de personnes mais c’est très factuel » a encore tenu à préciser Philippe Dorier.

Dans le cadre des habituelles prises de paroles des personnalités invitées, Dominique Melin est revenu quelques instants plus tard sur le sujet. « Je ne savais pas que c’était à ce point-là. J’aurais aimé qu’on me dise que cela n’allait pas. Je vais m’atteler à résoudre le problème, et quand je dis que je le fais je le fais ». Des propos qui ont suscité des applaudissements de l’assistance. Un dossier chaud, dont le nouveau président Carl Fraselle va suivre dans les semaines à venir l’évolution avec la plus grande attention.

Carl Fraselle remplace Philippe Dorier

Un nouveau président, car Philippe Dorier a cédé officiellement sa place vendredi soir à celui qui était depuis l’été dernier vice-président du club, responsable de la commission « jeunes ». Un départ qui n’est pas une surprise... En 2020, lors de l’assemblée générale, Philippe Dorier, qui reste au comité directeur en tant que vice-président - « pour aider Carl » - avait prévenu qu’il n’irait pas jusqu’au bout de son mandat. Chalonnais depuis 30 ans, Carl Fraselle est référent sécurité radioprotection chez Framatome. Il est aussi secrétaire du CSE (Comité social et économique) de Framatome Chalon depuis 20 ans. Le désormais président souhaite mettre ses compétences et ses connaissances au service de l’AS Golf et a l’intention de mettre en place des compétitions pour assurer le lien intergénérationnel entre les jeunes et les anciens.

A noter que Colette Beauvois, Pierre-Yves Comes, Claude Fieux, et Frédéric Laugier ont été réélus à l’unanimité au sein du comité directeur et que Brigitte Brelaud et Alain Wavrant y font leur entrée également à l’unanimité.

331 membres dont 12 nouveaux

C’était donc le dernier rapport moral de Philippe Dorier et l’ex-président a été plus long que d’habitude. Il est vrai qu’il avait beaucoup de choses à dire avant de quitter la présidence. Il a ainsi fait le bilan de ses cinq années passées à la tête du club, dont les deux dernières ont été impactées par le Covid-19. De 2017 à 2019 l’AS Golf a perdu 43 membres, qui soit ont arrêté soit sont allés ailleurs. Durant cette période il y a eu moins de participants, moins d’abonnements membres, moins de green fees membres et extérieurs. Un changement de direction survenu en avril 2019 a permis de redresser la situation, surtout au niveau des green fees mais cette reprise a été brutalement stoppée par les confinements dûs au Coronavirus. Le club compte actuellement 331 membres, en progression par rapport à 2021, dont 12 nouveaux. Philippe Dorier a aussi remercié les membres du comité directeur pour leur investissement, et plus particulièrement Françoise Lartaud qui avait la responsabilité de l’école de golf et qui a décidé d’arrêter, ainsi que les partenaires et les sponsors pour leur soutien malgré cette période difficile pour tous.

Philippe Dorier a également indiqué que Chalon allait être un golf test de la démarche « Golf santé », qui va bientôt débuter sur le parcours de la Roseraie dans le cadre de la mesure « Sport sur ordonnance », à l’initiative de la pro Emmanuelle Gerhart et en liaison avec l’Espace Santé Prévention du Grand Chalon.

Une priorité : les jeunes

Philippe Dorier a terminé son rapport moral en faisant allusion à deux priorités auxquelles le club doit s’attaquer. L’état du terrain. On en a déjà longuement parlé... Et les jeunes qui représentent l’avenir du golf à Chalon. Le golf étant un élément économique de la ville. Dans les années quatre-vingt-dix les jeunes participaient à des épreuves nationales voire internationales et en même temps réussissaient parfaitement leurs études puis leur vie professionnelle, habitués à l’exigence de l’entraînement et à l’ambition de la compétition. Aux dires de l’ancien président, les temps ont changé, il n’y a plus qu’un seul jeune dans le ranking amateur. Mais les choses devraient évoluer dans le bon sens. Avec une école de golf, labellisée par la Fédération Française de Golf, qui compte présentement 60 inscrits (17 filles et 43 garçons), dont 32 de moins de 12 ans et 25 classés. En 2022 les élèves d’Emmanuelle Gerhart et de Laurent Seinger vont défendre les couleurs chalonnaises dans les différents tournois de qualification aux Championnats de France et l’équipe U16 garçons tentera en juillet prochain de se maintenir en 3e division nationale.

Convié à prendre la parole, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué aux relations avec les associations sportives, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, s’est félicité de la bonne santé du club et a remercié le président Dorier pour tout le travail effectué à sa tête. Auparavant Jean-Luc Durand, vice-président délégué, représentant Thierry Thévenet, président de l’OMS de Chalon, avait rappelé que l’office était toujours aux côtés de l’AS Golf.

Gabriel-Henri THEULOT