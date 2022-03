Hausse du carburant : Avoir des pneus gonflés aide votre porte monnaie !

Nous sommes nombreux à nous inquiéter de la hausse des prix du carburants depuis de nombreuses semaines. Selon une enquête Bridgestone ( 2012 ) 78% des automobilistes conduiraient avec des pneus sous-gonflés.

Il y a en fait un moyen assez simple de faire des économies : gonfler vos pneus.

En effet au delà de la dangerosité de conduire avec des pneus insuffisamment gonflés, la consommation de carburant grimpe considérablement (+5 à 10% source : allopneus/europ-assistance).

Rappelons que les chiffres officiels font état de +de 150 000 accidents par an en Europe dus au sous-gonflage. En été, ils sont responsables de près de 15% des accidents mortels ! ( Source : Ornikar )

Pour une flotte de 50 véhicules avec un kilométrage annuel moyen de 30 000km par véhicule, l’économie de carburant peut être de 3728L par an soit près de 7500 € avec des pneus gonflés.

CosmétiCar propose des services de lavage et de rénovation automobile mais aussi un entretien de vos véhicules, qui passe par le gonflage et l’entretien de vos pneumatiques.

Grâce à des pneus gonflés vous économisez de l’argent et du carburant, vous sécurisez vos trajets contre les risques d’éclatement mais vous protégez aussi l’environnement en réduisant vos émissions de CO2.

Nos experts viennent jusqu’à vous pour l’entretien et le nettoyage de vos autos, et nos méthodes éco- responsables ne rejettent rien dans l’environnement !