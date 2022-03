700 bénévoles ont assisté au briefing préparatoire du Marathon des Vins de la Côte chalonnaise

Il sont exactement 702 bénévoles, qui ont décidé de s'engager auprès du Comité d'organisation pour faire en sorte que la 4ème édition du MV2C soit une réussite.

Un nombre record de participants, que Jean-Louis Gogue, Président du MV2C a chaleureusement remerciés pour leur accompagnement dans « cette formidable aventure, qui a pour objectifs de faire plaisir aux coureurs et promouvoir le territoire de la Côte chalonnaise ».

André Coupat, Directeur des courses, a présenté le détail des épreuves, qui démarreront un jour plus tôt que les années précédentes, avec l'organisation le jeudi d'une course destinée à 260 élèves appartenant à 8 collèges des régions chalonnaise et creusotine. Et le samedi 26 mars, ce sont plus de 3 000 coureurs qui s'élanceront sur les différentes courses. Ils traverseront les différents vignobles de la Côte chalonnaise, avec une nouveauté sur le marathon et le semi-marathon, baptisée « Challenge de la Côte de Barizey ». Sans oublier bien sûr les 4 randonnées qui se dérouleront le dimanche 27 mars à Bouzeron.

Puis les bénévoles ont pu faire la connaissance de Cécile Dallery Saint-André, qui est la marraine de cette 4ème édition, « mission qu'elle a acceptée de porter dès 2020, mais qu'elle n'a pu réellement concrétiser jusque là, pour cause de COVID ». (voir article d'Info-chalon.com sur Cécile Dallery Saint-André

Jean-Louis Gogue a ensuite tenu à remercier la centaine de partenaires privés et publics, qui soutiennent la manifestation. Il a adressé une mention particulière au plus gros partenaire privé, le Centre Leclerc de Lux, en remettant à leurs nouveaux dirigeants, Estelle et Jérôme Echevarria, un maillot de l'épreuve 2022. Il a aussi témoigné sa reconnaissance envers les vignerons pour leur soutien, mais aussi pour avoir accepté que les courses traversent leurs vignobles.

S'en est suivie une présentation détaillée par André Genot, de l'important dispositif de sécurité mis en place pour la manifestation. Pour Jean-Luis Gogue, « c'est un point primordial, car nous accueillons des milliers de personnes et nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi ! »

Jérôme Marché, a lui abordé les modalités de l'organisation des missions confiées aux 700 bénévoles, à qui il a rappelé « qu'ils représentent un des atouts du marathon, tant les coureurs sont à chaque édition conquis par leur sourire et leur disponibilité. ».

Pour conclure cette sympathique réunion, Jean-Luis Gogue a rappelé que « le respect des valeurs fondatrices du Marathon des vins de la Côte chalonnaise (rigueur, partage, solidarité et convivialité) assurera la réussite de cette 4ème édition, qui sera aussi celle des bénévoles !» Chaque participant a ensuite pris possession de sa lettre de mission individuelle et des cadeaux qui l'accompagnaient, avant de passer un bon moment autour du buffet.

Les inscriptions pour les différentes courses et randonnées sont encore possible, soit jusqu'au 24 mars 23h59 sur le site de l'association marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr. Pour les randonnées, il sera possible de s'inscrire sur place moyennant un surcoût de 3 euros