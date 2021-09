Rencontre avec Cécile Dalery Saint-André, marraine du 4ème marathon des vins de la Côte chalonnaise

Après deux « faux départs » en 2020 et 2021, dus à l'annulation de l'épreuve pour cause de COVID, la givrotine a accepté de maintenir son parrainage pour l'édition 2022

Cécile Dalery Saint-André, tout juste quarantenaire, est originaire de Givry, plus exactement de Poncey.

Elle vit maintenant à Mercurey, et organise sa vie professionnelle entre deux activités : responsable des ventes dans le magasin de cycles givrotin, Cyclo Passion, et consultante formatrice dans des établissements d'enseignement supérieur de Chalon et Lyon.

Un beau palmarès en ultra trail, après seulement 6 ans de pratique :

Elle a débuté sa pratique sportive par le VTT, qu'elle a stoppé plusieurs années pour se consacrer à ses études. Puis, il y a 6 ans, elle s'est lancé dans la course à pied, en optant rapidement pour l'ultra trail.

Cette course à pied se déroule en milieu naturel (forêt, plaine, montagne), avec de forts dénivelés (souvent plus de 1 000 mètres de dénivelé positif) et sur de très longues distances.

Et elle a rapidement obtenu de très bons résultats, avec notamment en août 2021, une 14ème place en féminines sur l’Échappée belle, épreuve qui consiste à traverser intégralement la chaîne de Belledonne, de Vizille (Isère) à Aiguebelle (Savoie). Un tracé magnifique et exigent, long de 149 km avec 11 400 m de dénivelé positif, qui emmène les coureurs de 250 m à 2 950 m d’altitude.

Ce parrainage « d'une course pleine d'atouts » lui permettra aussi de mettre en valeur le sport féminin

Cécile Dalery Saint-André a découvert le Marathon des vins de la Côte Chalonnaise, à l'occasion de sa participation à l'édition 2019. Elle a été « séduite par les nombreux atouts de cette course, et plus particulièrement par le partage, la convivialité, la découverte de notre patrimoine, le goût de l’effort et la pratique du sport, pour tous et chacun à son niveau. »

En tant que traileuse, elle a aussi beaucoup apprécié « le côté atypique du Marathon des vins de la Côte chalonnaise, qui mélange course sur route et sur chemin, en présentant de forts dénivelés.». Elle a aussi été agréablement surprise par « la forte adhésion des communes et des habitants à cette jeune manifestation, qui arrive à fédérer toutes les bonnes volontés ».

C'est donc avec plaisir qu'elle se rendra disponible pour participer aux différents temps forts, visant à promouvoir l’événement. A travers ce parrainage, elle souhaitera aussi mettre en valeur le sport féminin et l’encourager, notamment en animant le vendredi 25 mars à 18h30 une conférence sur le sport au féminin.

Pour tout renseignement sur l'épreuve: http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr