19 mars 2022 : Une Commémoration du Souvenir pour ce 60e Anniversaire du Cessez le Feu en Algérie

19 mars 2022, Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, une date qui marque le 60e Anniversaire du Cessez le Feu en Algérie au terme de près de 10 années de combats pour l’Armée Française.

Instants solennels aux deux monuments aux Morts de la commune de Châtenoy-le-Royal, ainsi que sur les tombes des deux soldats français Morts pour la France Gérard Montrol et René François, lors de cette guerre en terre d’Afrique du Nord. La commune de Châtenoy le Royal a tenu a rendre les Honneurs qui se doivent au regard de toux ceux qui ont combattu ou qui ont été victimes de ce conflit reconnu comme guerre malgré beaucoup de difficultés « politiques » dont il ne nous appartient pas de porter un jugement aujourd’hui.

L’essentiel d’une telle Commémoration est de garder en mémoire, dans le présent et pour le futur, cette page d’histoire de notre pays. Le message de Geneviève Darrieusecq, Ministre chargée de la mémoire et des Anciens Combattants, lu par Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal et le Communiqué du Bureau national de la FNACA lu par le président du Comité Local, Jean-Marie Moutier, ont tous deux été nécessaire pour rappeler ce Devoir de mémoire et dire combien il était important de vivre dans la Paix, surtout en cette période marquée par cette guerre en Ukraine, à laquelle il a été demandé d’avoir une pensée pour les victimes et pour le peuple ukrainien envahi.

Des dépôts de gerbes comme il se doit des mains du Maire, Vincent Bergeret; de Madame le Sénateur, Marie Mercier; de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale et représentant le Président Accary ; de Daniel Courtitarat, vice président du Comité Local de la FNACA avant de respecter une minute de silence et d’entendre la Marseillaise avec le salut des porte-drapeaux.

Ce moment de recueillement a réuni également un nombreux public : le Père Jean-Robert Courtot, curé de la Paroisse; l’Adjudant François Charles de la Gendarmerie Nationale de Châtenoy le Royal; Madame Christina Oliveira, principale du Collège Louis Aragon; de nombreux Conseillers Municipaux, de représentants du monde associatif et bien évidemment les membres de la FNACA pour qui cette date est importante, même si l’on veut encore en ajouter une autre …..

JC Reynaud