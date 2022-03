Des Médaillés et Diplômé au sein du Comité local de la FNACA

Profitant de la cérémonie commémorative du 60e Anniversaire du Cessez le Feu en Algérie, le Comité local de la FNACA a programmé deux remises de Croix du Combattant et un Diplôme de porte-drapeau.

Les deux récipiendaires de la Croix du Combattant étant Adrien Bodot et Charles Goux, appelés du contingent en Algérie dans les années postérieures au Cessez le Feu. Il a appartenu à Pierre Bocquillon de remettre la Croix du Combattant à Adrien Bodot et à Daniel Courtitarat, pour Charles Goux.

Le Diplôme de Porte drapeau ainsi que l’insigne correspondant ont été remis à Yannick Breton des mains du Président Jean-Marie Moutier.

Mais également de saluer deux autres Médaillés de Châtenoy le Royal, Gérard Stanislas et Jean-Claude Reynaud, décorés samedi matin à Chalon sur Saône, de la Médaille Militaire des mains du Lieutenant Colonel Eric Jaillard, commandant en second de la BPIA et Chevalier de la Légion d’Honneur.

L’occasion pour Châtenoy le Royal de retrouver tous ces récipiendaires autour des élus, de leurs camarades du Comité local de la FNACA et d’un vin d’honneur offert par la Municipalité châtenoyenne dans la salle des Charmilles.

