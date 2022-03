Le Grand Chalon met en place un nouveau service d’aide à la mobilité professionnelle

Ce service facilite l’installation des cadres et profils rares en proposant un accompagnement à « toutes les étapes, du logement à la garde d’enfants en passant par l’emploi et les démarches du quotidien ».

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, a présenté ce tout nouveau service d’accompagnement sur mesure et gratuit répondant à un enjeu important sur notre territoire qu’est le recrutement ; plus particulièrement lorsqu’il s’agit de recruter des compétences spécifiques (techniciens supérieurs, cadres…) ; ceci en présence de Fabien Rossignol, Président du MEDEF 71, de Lucile Moine, Assistante RH pour AMCOR, de Maxime Lasserre, chargé d’affaires pour KEOPS, de Martine Granier, Directrice Mission Développement Économique, Enseignement Supérieur, Numérique et Emploi et de Lorinne Cordova, Chargée de l’accompagnement à la mobilité professionnelle.

Si Le Grand Chalon travaillait déjà avec les entreprises dans leur processus de recrutement, la volonté d’oeuvrer sur un second volet « avoir la capacité plus humainement d’accompagner le futur salarié dans son installation », s’est fait ressentir. Pour cela, une écoute toute particulière est portée au dossier du demandeur en terme de recherche d’un logement, d’aide aux démarches du quotidien (crèche, école, transport…), opportunités professionnelles pour le conjoint notamment, informations sur les lieux de divertissement, propositions d’activités adaptées et découverte du territoire, suivi de l’intégration… par Lorinne Cordova, nouvellement chargée de l’accompagnement à la mobilité professionnelle.

Pour les entreprises, ce service se caractérise également par l’apport de deux nouveaux outils : 1 film réalisé en interne et mettant en avant tous les atouts de notre territoire ( https://www.youtube.com/watch?v=k7scz2g8k8A ) et un site internet https://choisirlegrandchalon.fr/ où l’on peut retrouver, entre autres, le témoignage de personnes ayant choisi Le Grand Chalon ainsi qu’un formulaire de contact permettant la prise de rendez-vous pour faire un bilan sur les besoins et les attentes. Sébastien Martin précise bien que ce nouveau service est un facilitateur pour les entreprises, un outil complémentaire pour les offres d’emploi sur un public qui n’est pas du territoire.

Fabien Rossignol a salué cette belle initiative soulignant que cet outil serait un atout à la recherche de compétences à tous les niveaux et qui ne sont pas forcément sur le territoire. Lucile Moine a également salué cette démarche expliquant qu’AMCOR est à la recherche de stagiaires ingénieurs qui souvent vivent assez loin, « mettre le lien de la vidéo et du site dans les annonces permet de rassurer sur la dynamique du territoire tant sur des profils capé qu’étudiants ». Même constat pour KEOPS précisant qu’il recherche des bac+5, des dessinateurs et de la difficulté à trouver parfois ces compétences sur le bassin chalonnais : « le challenge est de faire venir des profils de Lyon ou de Paris, d’attirer les jeunes ».

SBR