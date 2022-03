Travaux de sécurisation des piétons Avenue Edouard Herriot : pour lutter contre les vitesses excessives et les incivilités routières

Des travaux d’un coût total de 106 163, 11 euros. Le photoreportage info-chalon.com

Lundi 21 mars à 10h se tenait un point presse d'étape des travaux de sécurisation des piétons Avenue Edouard Herriot à Chalon-sur-Saône situé à proximité du parking à côté de la passerelle en bois vers le skatepark , en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Françoise Chainard , 8e adjointe en charge de l’espace public et Christian Bert du service ingénierie et infrastructures.

Gilles Platret expliquait que ces travaux font suite à de nombreuses demandes de riverains et à une étude de comptages par le service électrique urbain réalisée entre le mardi 19 janvier 2021 et le lundi 25 janvier 2021 qui fait état que 5500 véhicules/jour empruntent l’Avenue Edouard Hérriot dans le sens Pont de Bourgogne / Crissey et 4300 véhicules dans le sens Crissey / Pont de Bourgogne dont 95% des véhicules dépassent la vitesse réglementaire de 50 km/h (25% circulent à plus de 70 km/h pour un record de vitesse à plus de 100 km/h), d’où l’intérêt d’agir pour lutter contre les incivilités routières.

Ce sont donc deux plateaux surélevés qui sont en train d’être réalisés, dont un qui est terminé face à l’Espace Jean-Zay et un autre qui sera terminé ce vendredi et situé entre l’EMA du lac et la passerelle qui relie la presqu’île. Des travaux menés par la société Eiffage pour les plateaux et asphalteurs, Signature pour la signalisation horizontale, BTP Distribution pour les barrières, Signaux Girod pour la signalisation verticale et Ferradix pour les pieux d’indication.

Pour information : Ces travaux ont commencé le lundi 14 mars et seront terminés le vendredi 18 mars. Ils concerneront l’installation de deux ralentisseurs de plateaux surélevés (gendarme couché) espacés de 400 mètres qui permettront de faire ralentir la circulation routière sur cette avenue.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B