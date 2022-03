Le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 en partenariat avec les UIMM Côte d’Or et Saône-et-Loire organise la 1ère édition de l’évènement « En route vers l’industrie du futur » qui se déroulera du 22 au 29 mars 2022.

L’industrie est un secteur en pleine évolution. L’intégration des nouvelles technologies modifie la façon de fabriquer, fait évoluer les conditions de travail et fait émerger de nouveaux métiers. Le secteur se renouvelle et recrute pour construire le monde de demain !

Cet évènement a pour but de faire découvrir aux collégiens de Côte d’Or et Saône-et-Loire en phase d’orientation, ainsi qu’aux personnes en recherche d’emploi, un secteur en pleine transformation !

Nous proposons un parcours découverte ponctué de démonstrations et d’ateliers immersifs à travers la visite du Pôle formation UIMM et de La Fabrique 4.0, l’unité mobile de formation.

Cet outil a été développé par le Pôle Formation UIMM de Franche-Comté grâce au soutien financier de l’UIMM et de la Région Bourgogne Franche-Comté. Ce camion aménagé abrite un plateau technique réunissant une mini ligne de production et des équipements de réalité virtuelle et de réalité augmentée.



Les publics invités pourront ainsi découvrir :

Les métiers d’aujourd’hui et de demain

Les nouvelles technologies appliquées à l’industrie

Les diplômes en alternance de Bac à Bac+5

Les parcours de formation et les offres d’emploi



Voici le planning de ces journées dédiées à la découverte de l’industrie du futur :



Mardi 22 mars – Accueil de scolaires au Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 - Site de Dijon

Mercredi 23 mars – Accueil de personnes en recherche d’emploi au Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 - Site de Dijon

Jeudi 24 mars – Accueil de scolaires au Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 - Site de Chalon

Vendredi 25 mars – Accueil de personnes en recherche d’emploi et de scolaires au Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 - Site de Chalon

Lundi 28 & mardi 29 mars, La Fabrique 4.0, l’unité mobile de formation s’installera au Collège Les Epontots à Montcenis pour rencontrer les élèves de 3ème du collège ainsi que des élèves de collèges environnants.