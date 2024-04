Joli succès pour le vide-dressing de La Famille chalonnaise, une association 100 % bénévole, 100 % locale, depuis plus de 100 ans !

Photo de une : Arlette Cornaire, présidente de l’association, Josseline Duployer, trésorière et les autres bénévoles présentes ce samedi-là.

La Famille chalonnaise a fait des heureux ce samedi 20 avril. Sur la place du centre commercial Aubépins étaient installés les étals d’articles étiquetés à tout, tout petit prix : chemises pour hommes, tenues pour dames, vêtements enfants, chaussures, draps de bain, nappes et serviettes… Chacun pouvait trouver sa perle rare, chaque article – impeccable – étant soigneusement présenté.

Ce travail, c’est aux bénévoles qu’on le doit. Toute la journée non-stop, elles ont étiqueté, plié, présenté, noté, accueilli et… enduré le froid de ce samedi avec le sourire ! Car le choix qu’elles ont fait de retrousser leurs manches pour aider les personnes en difficulté, elles le portent jusqu’au bout.

100 % bénévole, 100 % locale, depuis plus de 100 ans !

Cette association a sa particularité, à Chalon : tous les dons déposés par les bienfaiteurs sont donnés en priorité aux personnes dans le besoin, orientées par les travailleurs sociaux à la Vestiboutique.

Deux fois par an, le surplus est proposé à la vente à bas prix lors de ces vide-dressings : la recette servira à d’autres actions caritatives.

Justement, début mai, Info-chalon vous en dira plus à ce sujet. Affaire à suivre…

Nathalie DUNAND

[email protected]

Plus d’infos :

La Famille chalonnaise

— Lieu de dépôt des dons : 14, rue Général Duhesme (sur la rocade)

— Ouverture : mardi et jeudi (14 h 30 à 17 h).

— Vestiboutique : Centre commercial Aubépins (lundi et mercredi, de 9 h à 11 h)