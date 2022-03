Printemps magique ce week end à l'Arrosoir !

Depuis la semaine dernière, Quiet Men fait sa tournée bourguignonne et le vent devrait les mener jusqu'à l'Arrosoir ce vendredi. Dimanche le Big Band de Poche du Conservatoire de Chalon revisitera l'oeuvre de Herbie Hancock.

QUIET MEN - VENDREDI 25 MARS > 21H

Denis Colin : clarinettes basse et contralto / Pablo Cueco : zarb / Simon Drappier : arpeggione / Julien Omé : guitare

Assemblages hors du commun : quatre instruments, de ceux qu’on ne dompte jamais vraiment, des compositions singulières collectivisées, des musiciens indociles, inclassés et obstinés... Puissance, souplesse, rondeur, longueur en oreilles, sensations de rocailles et parfums de flores inconnues... Se laisser enivrer... Le vent souffle fort pour ces quatre garçons... Dans la tempête, il faut savoir garder son calme. Quiet Men !

En partenariat avec le Centre Régional du Jazz Bourgogne Franche Comté

"BIG BAND DE POCHE" REVISITE HERBIE HANCOCK - DIMANCHE 27 MARS > 17H

Département Jazz du Conservatoire du Grand Chalon

Olivier Py : direction

Rendez-vous maintenant traditionnel, le « Big Band de Poche », composé d’étudiants du département Jazz du Conservatoire du Grand Chalon, s’empare chaque année de l’oeuvre musicale d’un artiste. C’est celle du pianiste et compositeur Herbie Hancock qu’ils ont choisi cette année de réarranger et d’interpréter à leur façon, et qu’ils présenteront durant cette belle soirée.

En partenariat avec le CRR du Grand Chalon

Informations et réservation : http://www.arrosoir.org/

Textes et visuels : Communication L'Arrosoir, Chalon-sur-Saône. Crédits photos : Quiet Men, crédit : Milomir Kovacevic ; Big Band de poche, Crédit : Médéric Roquesalane.