Jolie surprise avec la nouvelle salle introductive au parcours du Musée Niépce

Créé en 1972, le musée Nicéphore Niépce situé 28, quai des Messageries à Chalon-sur-Saône s’est donné pour objectif de collecter le tout photographique. Avec environ 4 millions de photographies et magazines et un peu plus de 8000 appareils et objets, il couvre toute l’histoire de la photographie de son invention, ces débuts à aujourd’hui.

Afin de répondre au mieux aux attentes du public, le musée a revu toute la muséographie, qui datait de 2006, de cette pièce et qui constitue la 1re salle visitée par le public. Avec l’aide d’un scénographe, Vasken Yéghiayan, c’est une réflexion collégiale avec toute l’équipe du musée qui a été menée afin de proposer une salle très attractive qui permet d’entrer dans les collections du musée.

En guise d’introduction, le visiteur est accueilli par un dispositif permettant d’entrer au cœur de la chambre noire, démonstration très appréciée et « principe fondateur de la photographie », nous explique Emmanuelle Vieillard, Responsable du Service Communication et du mécénat. L’espace muséographique décline ensuite dans toute la pièce cette forme de rayons de lumière qui se forment dans la chambre noire.

Traverser cette grande salle permet de découvrir des pièces historiques et des originaux avant d’arriver à la partie numérique. Elle permet également de mettre l’accent sur l’exposition d’appareils photographiques très appréciée par le public également. Enfin, avant de poursuivre la visite vers d’autres salles et notamment vers les expositions temporaires, un dispositif numérique immersif ‘Explorations photographiques’, installation réalisée avec le soutien de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté), de la Région Bourgogne Franche-Comté et qui a combiné les savoir-faire de la société on-situ, de Nicéphore Cité, des laboratoires du CNAM, de l’IGN et du musée Nicéphore Niépce, permet de plonger dans l’intégralité des collections numérisées et d’appréhender la photographie et son histoire.

Une très belle réalisation avec le concours, pour le graphisme, de 'Le Petit Didier'.