Internet, une voie de communication similaire aux voies de circulation routière.

La commune de Châtenoy le Royal en partenariat avec son service de police municipal, les enseignants des classes de CM2 et l’ERJ a lancé la campagne de sensibilisation des élèves à la bonne utilisation d’internet, des réseaux sociaux, des risques et règles de bon usage.

Après les classes de CM2 des écoles Rostand et Cruzille, c’était vendredi 18 mars le tour des élèves de CM2 de Patricia Pierre, enseignante, de l’école Berlioz de Châtenoy-le-Royal, Les policiers municipaux Olivier Lacour et Valéry Coulon, accompagnés par Léogadie Duplat, coordinatrice enfance jeunesse, étaient les personnes dépêchés par la municipalité pour la présentation du programme de prévention visant à l’obtention du Permis internet. Vincent Bergeret maire de la commune et trois adjointes sont venus saluer les trois formateurs, l’enseignante et le directeur de l’école.

Pour sensibiliser les enfants à la bonne utilisation d’internet, des réseaux sociaux… et aux risques de cette utilisation devenue permanente, Olivier Coulon a fait une similitude avec l’usage de la voie publique, de ses règles et de ses dangers. Suite au sondage qu’il a réalisé auprès des jeunes, il est facile de comprendre qu’ils manquent d’informations et de formations, que ce soit sur leurs droits à l’accès à certains sites ou sur les risques encourus en falsifiant leur âge pour y accéder, surtout en ce qui concerne les jeux vidéo qui sont de plus en plus violents. Tout un cours pour leur expliquer ce qu’est internet, la facilité avec laquelle on peut communiquer, comment décrypter les pictogrammes sur les jeux ou cassettes vidéo, les risques de diffuser des informations à caractère privé et d’y faire de mauvaises rencontres. La méconnaissance des risques des réseaux sociaux et d’internet, par certains parents laissant leurs enfants vaquer librement sur la toile, peut s’avérer néfaste. Internet et les réseaux sociaux sont de bons moyens de communications, de loisirs et outils de travail s’ils sont bien utilisés.

A la suite de cette sensibilisation, les enfants auront des temps de formation par les enseignants. Il s’en suivra une évaluation qui donnera lieu à la remise du permis internet avant leur entrée en 6ème au collège.

C.Cléaux