Résultats de la course des collèges, organisée dans le cadre du Marathon des vins de la Côte chalonnaise

216 coureurs, appartenant à 7 collèges du chalonnais et au collège creusotin de la Croix Menée se sont mesurés toute la journée sur deux épreuves : le matin sur un marathon en relais et l'après-midi sur un triathlon composé d'un exercice sur rameur, de tirs de baskets et d'une course en relais.

Voici le classement final de cette journée, qui a ravi les participants, lesquels ont chaleureusement applaudi les organisateurs, qui devraient reconduire cette course des collèges en 2023.

Classement général :

1- Petit Prétan (Givry)

2- La Varandaine (Buxy)

3-En Fleurette (Saint Gengoux)

Classement des courses du matin :

1- La Varandaine (Buxy)

2- Petit Prétan (Givry)

3- En Fleurette (Saint Gengoux)

Classement du triathlon de l'après-midi :

1- Jean Villar (Chalon sur Saône)

2- En Fleurette (Saint Gengoux)

3- La Varandaine (Buxy)

Collège comprenant le plus de participantes : Jean Villar