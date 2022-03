Jordan Billan décroche une première étoile au Guide Michelin pour le restaurant Clos du Cèdre à l’Hostellerie Cèdre & Spa***** de Beaune

Jordan Billan et toute son équipe viennent de décrocher, le mardi 22 mars 2022, une étoile au Guide Michelin pour le restaurant Clos du Cèdre. Une belle récompense pour ce jeune chef, âgé de tout juste 30 ans, qui a pris les rênes il y a trois ans de cette authentique maison de maître vigneron nichée dans les jardins de l’Hostellerie Cèdre & Spa à Beaune, en Bourgogne.

Originaire de L yon et fils d’un couple d’hôteliers restaurateurs, Jordan Billan tient à ses racines qu’il dévoile dans chacune de ses assiettes. « La tradition est très importante car elle nous permet de savoir d’où l’on vient », confie le trentenaire qui a le talent de puiser dans son héritage pour proposer une cuisine créative dont les maîtres mots sont le partage, le plaisir et la transmission. Fin connaisseur de la Bourgogne où il est installé depuis l’adolescence, le chef a à cœur de révéler la richesse et la diversité du patrimoine gastronomique régional, en collaborant avec des producteurs locaux avec lesquels il a su tisser, au fil des années, des relations intimes et de confiance. Car ce qu’il aime, au-delà des produits, c’est de « connaître l’histoire qui se cache derrière celle des hommes et des femmes qui les cultivent ».

Sa carte, qui évolue au fil des saisons, fait écho à la riche histoire des lieux. Installé dans une maison de maître vigneron bâtie en 1876, typique de la Bourgogne, Clos du Cèdre offre une parenthèse gastronomique inoubliable sur la route des grands crus. Une expérience à prolonger dans l’une des 40 chambres et suites de l’Hostellerie Cèdre & Spa, qui viennent de faire l’objet d’une entière rénovation.

L’Hostellerie Cèdre & Spa Beaune

Lovée en plein cœur de Beaune, face aux remparts et à seulement quelques pas des célèbres Hospices, l’Hostellerie Cèdre & Spa est un boutique-hôtel 5 étoiles proposant 40 chambres et suites, un restaurant gastronomique Clos du Cèdre (1 étoile au Guide Michelin), un bar lounge avec cheminée, ainsi qu’un Spa Nuxe situé dans une magnifique cave voûtée.

Reprise en 2019 par Amaury Rostagnat et animée par Lucie Brindjonc, l’Hostellerie Cèdre & Spa - intégralement rénovée au cours des trois dernières années - a su ajouter à la tradition de son histoire la modernité de ses équipements, pour créer un cocon tout en confort et en convivialité.

Labellisée Authentic Hotel & Cruises, l'Hostellerie Cèdre & Spa est le lieu idéal pour découvrir le patrimoine culturel et œnologique de la Bourgogne.