HT Tattoo artistes s’installe à Chalon-sur-Saône

Originaire d’Annecy, passé par Le Perthus, Christophe Pititto a posé ses bagages dans le chalonnais et ouvert un salon de tatouage et piercing, rue Pasteur. Découvrez son parcours atypique…

Installé depuis le 15 février près de la place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, dans une rue très passante, Christophe Pititto qui nous reçoit dans son antre qu’il a rénovée lui-même, a eu « 15 000 vies » comme il aime à le dire. Il débute sa carrière avec un CAP moto, devient danseur professionnel en Floride pendant 1 an avant qu’un accident de la route ne vienne perturber ses projets. Retour en France, c’est derrière le volant de Poids Lourds qu’il passera 17 ans de sa vie pour finir videur. Mais Tof, comme l’appelle ses amis, s’ennuie dans la vie … « Il faut que je m’amuse. Je n’ai qu’une vie et je la vis à 300 à l’heure. Le destin, il faut aller le bousculer, aller le chercher ». Son crédo : « Être soi-même et conscient » nous séduit.

A plus de 30 ans, il recommence tout : « Je me suis toujours senti artiste dans l’âme. » Lui qui tatouait « les potes », fait des pièces « plutôt sympas » qui plaisent énormément, finit par s’installer à son compte comme tout le monde lui conseille ; au Perthus d’abord avec un salon et une boutique Von Dutch (D’ailleurs, la mise en place d’une boutique en ligne est en cours et sera effective dans les prochains jours). Mais là-bas, il sent le vent tourner et apprécie de moins en moins l’ambiance qui règne dans la ville frontière. Connaissant bien notre région et ayant un collègue et ami à La Genête, il décide de poser ses bagages dans le coin. Choix qu’il ne regrette pas, « Ici, les gens à Chalon-sur-Saône sont polis et avenants. Ils m’ont réservé un accueil formidable ».

Également perceur, sa spécialité dans le tatouage est le cover, c'est-à-dire le rattrapage de tatouages. Mais ayant travaillé dans une ville où il y a beaucoup de touristes et réalisant de 10 à 15 tatouages par jour, Christophe Pititto sait tout faire: « dessins à main levée, couleur, monochrome… et grosses pièces notamment ». Ce qu’il recherchait, il l’a trouvé dans notre ville avec une clientèle plus sur Rendez-vous. Jusqu’à mi-avril son agenda est complet sur les week-end, reste de la place en semaine pour le moment et des anciens clients qui venaient au Perthus pour ses services, n’hésitent pas à venir désormais jusqu’à Chalon-sur-Saône quitte à y séjourner un ou deux jours.

SBR, photos portraits SBR. Photos tatouages transmises par Christophe Pititto pour publication.