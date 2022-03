On peut parler de record pour cette 4ème édition, dont le nombre d'engagés dépasse largement le total de 2019, où 3 140 coureurs avaient foulé les sentiers viticoles de la Côte chalonnaise. D'autant que selon Jean-Louis Gogue, le Président de MV2C, le total de 2019 intègre les participants à la course des adolescents du samedi, ce qui n'est pas le cas cette année.

Voici le détail des participants par course :

Marathon : 773, dont 79 équipes pour le Mara3

Semi-marathon : 1273

10 kilomètres : 1190

Si les inscriptions sont closes depuis hier minuit pour les différentes courses, il sera encore possible de s'inscrire sur place (moyennant un surcoût de 3 euros), pour participer aux randonnées-marches nordiques, qui se dérouleront dimanche 27 à Bouzeron.

A ce jour, près de 400 personnes sont déjà inscrites et l'on peut raisonnablement penser, au vu de la météo très favorable qui est annoncée, que le nombre de participants de 2019 (1 200 personnes) risque d'être dépassé. A fortiori qu'un parcours de 15 kilomètres a été rajouté cette année, pour offrir un intermédiaire entre les circuits de 10 et 20 kilomètres, qui étaient proposés en 2019. Et avec toujours bien sûr, le circuit de 5 kilomètres, qui est facile et toujours très prisé par les familles

Comme les autres années, 3 ravitaillements sportifs et festifs jalonneront les différents parcours, à Agneux, Aluze et à l'arrivée, avec sur ce dernier, la présence d'une animation musicale.

Pour tout renseignement complémentaire : http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr