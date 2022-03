Le marché des producteurs organisé par le Gaec Galoche sous le soleil le samedi 19 mars à Châtenoy le Royal.

Le marché des producteurs du Gaec Elevage Galoche de ce début mars marque l’arrivée du printemps. Cette année le soleil s’était invité parmi les producteurs locaux venus présenter leurs produits aux nombreux visiteurs.

Il y avait plein de bonnes choses à découvrir ou redécouvrir vers la dizaine d’exposants.

Les Starlettes dance Pompons de Givry et leur stand pour récupérer des fonds pour se rendre aux championnats d’Europe et du monde.

La ferme Lou Métché avec ses produits à base de canard, le vendeur d’escargots, les produits de Stéphanie Délices de nos campagnes ou encore la viande d’agneau, les produits bio, les gâteaux…

Il faut dire qu’une star était présente sur ce marché et elle n’était pas la moins regardée, observée et prise en photo. Elle s’appelle simplement Janita, elle est de race montbéliarde et laitière. Sélectionnée au sein du cheptel des vaches laitières de l’élevage Galoche, elle a participé au concours agricole du salon de l’agriculture de Paris où elle a obtenu un premier prix.

Une belle attraction pour les petits et les grands que venir voir Janita et le tout jeune veau qui l’accompagnait ce samedi 19.

Toute une panoplie de bons produits, de quoi ravir les papilles, attendait les visiteurs de ce marché que l’on pourrait considérer comme gourmand.

