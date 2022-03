Marathon des vins : nouveau succès pour la randonnée de Bouzeron

Cette randonnée-marche nordique a permis aux nombreux marcheurs d'apprécier, sous un soleil radieux, la quiétude et la beauté du site. Avec à l'arrivée un ravitaillement festif de qualité, qui était accompagné comme il se doit de vins locaux, servis par Claude Gay, Maire de la commune et d'une animation musicale proposée par le groupe givrotin Cédélé.

Ce beau moment de détente, seul ou en famille, vient mettre un terme à cette 4ème édition du marathon des vins de la Côte chalonnaise, qui a accueilli plus de 5 000 participants (jeunes et moins jeunes) et qui, de l'avis de tous, a été vraie réussite.