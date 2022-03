LEGISLATIVES - La France Insoumise présente ses candidats sur les 5 circonscriptions de Saône et Loire

Le comité électoral national de la France Insoumise a annoncé les noms des deux « chef·fes de file » dans les 5 circonscriptions de Saône et Loire.



Les « chef·fes de file » ont pour mission d’animer la campagne pour l’élection présidentielle à l’échelle de leur circonscription. Elles et ils doivent jouer un rôle d’impulsion et de construction de l’Union populaire dans chacune des circonscriptions du pays pour gagner en avril et juin prochains.



À ce stade, les binômes ne sont pas ordonnancés. Ces « chef·es de file » ne sont pas non plus officiellement candidat·es, mais pourront être amené·es à mener la campagne des législatives en Saône et Loire, sous les couleurs de « L’Union populaire » les 12 et 19 juin prochain.



Dans la perspective de la constitution d’une majorité de l’Union populaire, nous pourrons alors ouvrir nos investitures au-delà des rangs insoumis à celles et ceux qui auront fait le choix de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et le programme l’Avenir en commun.

Ainsi, les investitures définitives de nos candidat·es aux élections législatives interviendront à l’issue d’une Convention législative nationale qui sera organisée au lendemain de l’élection présidentielle.



1ère circonscription du Saône et Loire :

- Catherine Amaro : 46 ans, Formatrice

- Olivier Leprévost : 58 ans, Fonctionnaire territorial



2ème circonscription de Saône et Loire :

- Véronique Zurano : 57 ans, Bibliothécaire

- Matthieu Hennion : 39 ans, Chevrier fromager



3ème circonscription de Saône et Loire

- Margaux Febvre : 36 ans, Assistante sociale

- Richard Béninger : 68 ans, ancien Dr d’entreprises de presse



4ème Circonscription de Saône et Loire

- Eléna Berruet : 51 ans, Enseignante

- Clément Massot : 23 ans, service civique



5ème Circonscription de Saône et loire :

- Fatima Kouriche : 51 ans, en reconversion professionnelle

- Eric Riboulet : 60 ans, Technicien logistique retraité