Plusieurs agents et retraités mis à l’honneur

Plus de 190 récipiendaires présents ont vu leur carrière récompensée. Le photoreportage d'Info Chalon

Lundi 28 Mars, à 16 heures, Salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, la presse locale était conviée à la cérémonie et à la réception données en l’honneur des agents médaillés et retraités de la Ville, du Grand Chalon et du CCAS.

Sur place, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, assistés d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Pascal Boulling, Conseiller communautaire délégué à l’administration générale, aux gens du voyage, à l’aérodrome et au CISPD, Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Frédéric Iacovella, Directeur Général des Services… dirigeaient cette cérémonie de récompense aux 190 récipiendaires présents (125 agents médaillés et 65 agents retraités) sur 295 conviés.

C’est dans une ambiance très conviviale et sous les acclamations, que les récipiendaires se voyaient remettre leur récompense par leur Chef de service ou les autorités présentes.

Une cérémonie qui se déroulait également sous le langage des signes:

Extrait des discours prononcés :

Gilles Platret : « Bonjour à toutes et à tous ! Très heureux avec le Président du Grand Chalon Sébastien Martin avec tous les élus qui sont ici et avec le Directeur Général des Services de pouvoir vous accueillir pour ses retrouvailles, même si on a eu l’occasion pour certains d’entre vous de se croiser à l’occasion des fêtes de fin d’année et à l’arbre de Noël du COSCA dont je salue l’action bien évidemment. Mais nous savons tous que les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous réunir comme nous l’aurions souhaité l’année dernière pour cette cérémonie traditionnelle et bien sympathique des médailles et des retraités […] Je voulais simplement vous remercier comme on en a eu l’occasion de le faire quand cela s’est présenté en fin d’année dernière, de vous remercier de l’investissement qui a été le vôtre pour assurer dans des conditions particulièrement difficiles, la continuité du service public, la grande vocation de notre collectivité, de notre administration, qui est d’assurer pour chacune et chacun de nos concitoyens la continuité du service public. Mais dans des temps aussi compliqués que nous avons traversés avec les temps épidémiques, les temps informatiques aussi puisque nous avons eu droit à une tempête informatique qui a été un formidable défi pour un grand nombre d’entre vous. En effet, il a fallu rivaliser d’astuces, d’efficacité, d’investissement, pour tenir, tenir au profit de ceux pour qui nous sommes tous là, que ce soit les élus sur cette scène où vous-même dans la salle, c'est-à-dire nos concitoyens. Il n’y a pas d’autres raisons d’être, de nos collectivités que celle d’assurer la continuité du service public et j’insiste énormément là-dessus. Je crois - je l’espère - que ceux qui pouvaient être critiques non pas sur la ville ou sur le Grand Chalon mais d’une façon générale et un peu aveugles sur l’efficacité de l’administration française sont revenus sur leurs à priori, après avoir vu ce qui s’est passé dans des moments où si on avait pas en l’administration, sa solidité, l’investissement et ses agents, on aurait pas passé aussi facilement les crises que nous avons traversées […] Cela signifie que l’on continuera de travailler ensemble dans l’intérêt de tous […] On voulait vous dire Sébastien Martin et moi que l’on vous apprécie tous. On sait le travail que vous fournissez et on sait surtout que vous êtes intégralement motivés pour rendre service à vos concitoyens. Mesdames et Messieurs, je vous remercie ! ».

Sébastien Martin : « Bonjour à toutes et à tous ! Bien évidemment nous avons le plaisir de vous remettre des médailles et des diplômes mais nous avons aussi conscience que tout cela, c’est plus qu’une médaille et un diplôme, c’est toute une vie, le plus souvent. Quand on honore 20 ans, 25 ans, 30 ans et que l’on passe votre carrière au détail, au moment de votre départ à la retraite, nous avons bien conscience que ce sont des heures, des journées, des semaines, un temps passé au service de ce territoire, des ses habitants avec vos collègues qui parfois sont devenus des amis. Vous avez connu aussi des changements de direction, des changements d’élus à la tête de vos collectivités mais vous avez cette responsabilité qui est de tenir dans l’intérêt du territoire que vous servez. Vous redire aussi que nous ne pourrions pas mener les projets qui sont les nôtres sans vous. Vous, sans qu’avec la Direction Général conduite par Frédéric Iacovella et les directeurs fédéraux adjoints et bien, qu’il y ait en permanence ce souhait de respecter finalement les choix démocratiques qui sont faits par nos concitoyens. De pouvoir mettre en œuvre les projets et de participer à une aventure collective bien évidemment. Et puis, on a souvent l’habitude de le dire, mais malgré tout c’est quand même une famille, une famille même s’il ya deux collectivités car nous avons réussi à créer une famille du service public sur le territoire du chalonnais au sens large […] Tout cela, on arrive à le faire car vous placez au dessus de tout, l’intérêt de nos concitoyens et le service de nos concitoyens. Je voudrais aussi remercier le COSCA et toutes celles et ceux qui avec les organisations syndicales et le lien essentiel qui a été créé au-delà de la structure car c’est avant tout de l’humain […] Donc même si vous partez à la retraite, je sais que quand on a servi pendant des années le service public, on ne part pas définitivement et que cette valise qui vous a été remise, c’est pour un voyage mais c’est un aller-retour et c’est toujours un lien indéfectible avec la ville de Chalon, le Grand Chalon et le C.C.A.S. Merci à toutes et à tous ! ».

Clin d’œil à quelques personnes très connues de la Ville de Chalon et du Grand Chalon :

Brigitte Chabard, Directrice et Conservatrice du Musée,

Philippe Cheloudiakoff, Conservatoire du Grand Chalon,

Didier Pommey, vie associative,

Bruno Cottier, Espace Vert,

Hervé Monvoisin, gestion des domaines publics,

Eric Bernaud, Pôle des équipements sportifs,

Loïc Mimeur, Police Municipale,

Rachid Kassi, Cohésion sociale et jeunesse,

Patrick Dolet, Bâtiments, sécurité et événements

Thierry Fayolle, Pôle animation et vie sportive

Eddie Nicollet, Conservatoire du Grand Chalon

Thierry Mallarte, animation et vie sportive

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B