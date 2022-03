AVIS DE DECES - Monsieur André COURTIN

SAINT-LOUP-GÉANGES



Mme Arlette COURTIN,

son épouse ;

Sylvie JEANBLANC, Nanou,

ses filles ;

Marion et Issa,

Hélène et Cédric,

ses petits-enfants ;

Yéro, Marius, Bayel, Sam, Jules,

ses arrière-petits-enfants ;

l'ensemble de la famille ainsi que tous ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André COURTIN

« Jean, Papou »

ancien Maire

survenu le 25 mars 2022,

dans sa 90e année.

Il repose en la chambre

funéraire située 6/8 avenue Roger Duchet à Beaune.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 31 mars à 15h30 en l'église de Saint-Loup-Géanges.

Port du masque conseillé.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles et dons recueillis au profit de la recherche contre les maladies neurodégénératives.

Un grand merci aux aidants et soignants pour leur

gentillesse et dévouement.