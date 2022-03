Le Grand Chalon lance sa deuxième campagne de sensibilisation sur le harcèlement et la discrimination scolaires

Le Grand Chalon a préparé cette campagne de sensibilisation pour taper juste et fort sur ce fléau.

Le Grand Chalon s'engage, dans le cadre du Contrat de Ville 2022, à lutter contre le harcèlement scolaire et la discrimination scolaires qui touchent chaque année 700 000 jeunes collégiens, lycéens…

Pour ce faire, dans la semaine du 12 au 15 avril ce sont 1200 jeunes, des élèves de CM2 des écoles primaires et de 6ème des collèges du bassin Chalonnais ainsi que le grand public, qui pourront participer aux différentes animations de sensibilisation qui ont été déterminées sur trois grands axes majeurs.

- Comme l’année dernière une série de 8 représentations théâtrales gratuites, suivies chacune d’un débat sont prévues au théâtre du Port Nord à Chalon-sur-Saône. Un spectacle réadapté et interprété par les ‘Totors et Cie’ qui commencera pour les deux premières représentations le mardi 12 avril en journée pour les élèves et à 20 heures pour le grand public. L’année dernière, la première campagne a sensibilisé plus de 850 jeunes collégiens de 6ème et des établissements scolaires prioritaires de Chalon-sur-Saône et des environs. Actuellement 600 jeunes de plusieurs établissements scolaires du bassin chalonnais sont déjà inscrits (il reste de la place pour les établissements scolaires intéressés).

- A partir du 1er avril, 12 podcasts à destination des classes de CM2, créés par Clémentine Barthélémy, sophrologue expert et intitulés ‘Retrouver confiance’ qui s’inscrivent dans le cadre du projet « Non au harcèlement » sont disponibles pour des diffusions dans chaque établissements scolaires.

- En juin, l’organisation par l’Elan Chalon des « Chalon School Games » lancera un grand spectacle débat à destination des élèves du chalonnais et du bassin chalonnais.

Pour lancer cette campagne, une conférence de presse avait lieu mardi 29 mars, à 11 heures 30, dans les locaux du Grand Chalon en présence d’Annie Lombard, Vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion assistée, de Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, de Thomas Perrot, chef de Service de Santé Handicap, Virginie Roy, Chargée de Prévention au service Santé Handicap du Grand Chalon, de Clémentine Barthélémy, sophrologue expert, Séverine Paget, Conseillère pédagogique sur la circonscription de Chalon… pour expliquer la mise en place de cette action de prévention et de sensibilisation sur les violences de harcèlement et discrimination scolaires.

Extraits du discours prononcé :

Annie Lombard : « Merci de votre présence et de la collaboration que nous avons pu avoir avec les uns et les autres et la mixité des services ce que je trouve très bien car dès que l’on peut tous travailler ensemble c’est un grand pas en avant pour faire avancer les choses notamment dans le cadre de la campagne contre le harcèlement scolaire. Je vous rappelle que j’avais souhaité dès 2021 mettre en place une sensibilisation importante contre le harcèlement dans les collèges après notamment suite aux hashtags 2010 qui avaient pris une ampleur au sein des établissements scolaires suite à la pandémie et aux réseaux sociaux. En novembre 2021, nous avons fait participer les 5ème des collèges et ont a eu 860 personnes des collèges qui ont été sensibilisés et nous avons eu un grand moment de travail qui s’est effectué en collaboration avec l’Education Nationale, avec les partenaires pour de la formation, de la sensibilisation et vraiment mettre tout cela en cohérence. Bien entendu, on a souhaité en 2022 en partenariat avec l’Etat, continuer de sensibiliser les jeunes qui vont arriver au collège au mois de septembre pour essayer de leur donner une information et une sensibilisation mais aussi à tous les partenaires et aux encadrants de ces jeunes. Donc nous avons établi trois grands axes actions de sensibilisation qui vont se dérouler en plusieurs étapes. Il y a bien sur la semaine du 12 au 15 avril qui va se faire mais il y a aussi tout un travail fait en amont qui est aussi très important. Je vous remercie ! »

J.P.B