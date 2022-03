Vendredi 1er Avril, ce n’est pas un poisson, il y aura bien une assemblée générale constitutive pour la nouvelle association de parents d’élèves de Crissey à la salle du conseil à 18h00.

L’association de parents d’élèves (APE) de Crissey, qui existait depuis au moins une trentaine d’années, a mis fin à son existence en 2021. A la rentrée scolaire de septembre dernier il n’y avait plus d’APE. Après la dissolution, les fonds ont été répartis entre les coopératives des écoles et le matériel donné au CCAS qui le restituera à la nouvelle APE si création il y a.

Anne-Sophie Tavares Dos Santos, jeune maman de 3 enfants scolarisés dans les écoles de la commune, a osé prendre l’initiative et faire l’improbable en proposant le projet de recréer une nouvelle APE. Après avoir consulté, rencontré les parents à la sortie des écoles et les avoir sensibilisé sur ce problème d’APE, il s’est avéré que certains parents étaient prêts à participer au projet. Pleine de volonté et de motivation, pour elle, tout n’est pas perdu. « Actuellement quelques parents sont prêts et volontaires pour faire quelque chose. Je veux faire une association de parents d’élèves basée sur les liens sociaux en intégrant des personnes âgées, des grands-parents, faire de l’intergénérationnel, aider les écoles dans leurs projets autour de l’enfant, fête de l’école, spectacles, etc… ».

Un nouveau concept que la municipalité va soutenir en aidant les personnes, qui vont prendre les postes de président, trésorier, secrétaire, dans les démarches administratives. Eric Mermet, maire de Crissey, souhaite vivement que la nouvelle APE voit le jour, ce qui sera un bien pour tous, parents, enfants, enseignants…

Anne-Sophie Tavares Dos Santos et des parents très motivés organisent, ce vendredi 1er avril, leur assemblée générale constitutive de la nouvelle APE. Ils invitent tous les parents des enfants des écoles de Crissey à les rejoindre pour débattre et constituer le bureau de la nouvelle APE de Crissey dont le nom sera dévoilé lors de la réunion.

C.Cléaux