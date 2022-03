Le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce et l’Inner Wheel Chalon offrent un baby-foot au foyer socio-éducatif du collège Jean Vilar

De génération en génération le baby-foot a toujours tenu une grande place dans le quotidien des collégiens et des lycéens. Au collège Jean Vilar les parties ne se comptent plus, au point que le vieux baby-foot qui « a beaucoup d’heures de vol », aux dires de la principale Claudie Gaillard, devait être remplacé dans un bref délai.

Depuis ce mardi un baby-foot tout neuf, au profil beaucoup plus moderne, trône dans la salle du foyer socio-éducatif de l’établissement et déjà plusieurs élèves l’ont essayé et n’ont pas manqué de dire leur satisfaction. Magnifique cadeau du rotary-club Chalon Bourgogne-Niépce et de l’Inner Wheel Chalon, venant en conclusion d’une belle action menée en 2021, le soir des Illuminations du 8 Décembre, et consistant en la vente de soupes, de vin chaud et de gourmandises salées et sucrées. Les soupes avaient été préparées par trois grands noms de la gastronomie régionale, les chefs Cédric Burtin de L’Amaryllis à Saint-Rémy, Fabien Denisot de L’Aromatique à Chalon et Maxime Kowalczyk de L’Empreinte à Buxy.

Un partenariat étroit entre le Rotary et le collège

Un cadeau qui entre dans le cadre du partenariat étroit que le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce et le collège Jean Vilar entretiennent depuis plusieurs années et qui se traduit notamment par une participation commune à l’opération Octobre rose. L’éducation est l’un des six axes stratégiques du Rotary et nul doute que ce nouveau baby-foot, pour lequel le fabricant René Pierre a fait un geste, va contribuer aux bonnes conditions de vie des élèves dans leur collège, indispensables à la réussite dans leurs études.

La remise officielle s’est déroulée, lors de la pause méridienne, en présence, outre celle de Claudie Gaillard, de François Prot, gouverneur du district 1750 du Rotary International, Mireille Fouchécourt, présidente, Alain Nodet, président élu, et Patrice Di Ilio, président nommé du Rotary Chalon Bourgogne-Niépce, Laurence Couraudon, responsable de la commission d’organisation du 8 Décembre, Michèle Grandin et Lucette Leconte, membres, représentant Ouly Regnard, présidente d’Inner Wheel Chalon, ainsi que celle de Céline Minard, vice-présidente du foyer socio-éducatif.

Rappelons qu’il y a trois semaines les deux clubs services chalonnais avaient déjà offert un baby-foot au centre éducatif spécialisé Le Village à Lux, géré par la Sauvegarde 71.

Gabriel-Henri THEULOT