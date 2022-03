L’association ̏Accordéons Musiques et Chants˝ joue aux enfoirés samedi 16 avril à 20h30 et dimanche 17 avril à 14h30 à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

N’est pas enfoiré qui veut, ça demande beaucoup de préparation, de répétitions, de temps libre, mais comme on dit « quand on aime, on ne compte pas » et ce sont bien les mots « on ne compte pas » que les membres de l’association ̏Accordéon Musiques et Chants˝ et l’école de Sandrine et Gilbert veulent faire passer au public lors de ces spectacles proposés le samedi soir 16 avril à partir de 20h30 et le dimanche 17 avril à partir de 14h30 à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Gilbert Drigon nous a fait quelques confidences en avant-première sur les spectacles : « C'est un spectacle qui se veut fidèle aux originaux. Nous avons sélectionné des chansons de plusieurs spectacles en respectant les arrangements faits par les enfoirés. Participeront à cette version les chanteurs individuels des classes de Sandrine et Gilbert Drigon, le chœur studio live d'Accordéons Musiques et Chants avec sa présidente Anne Marie Recordon. A signaler également que toutes les musiques seront jouées en live par mon orchestre avec claviers synthés, piano, batterie, 2 guitares et accordéon. Toutes les chansons ont été recopiées à l'identique des versions originales et certains costumes sont faits maisons. A la programmation des lumières Fabrice Poulalier et Louis Lonjaret à la sono participeront à la qualité du spectacle. »

Toute une équipe de bénévoles travaille avec minutie pour vous faire passer un moment inoubliable.

Entrée : 13 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Réservations au 06 19 43 06 75

C.Cléaux