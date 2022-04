AVIS DE DECES - Monsieur Gérard BOBIN

Dijon (21), Bissey-la-Côte (21), Le Creusot (71)



Nadine Bobin-Michaud

son épouse ;

Christophe et Isabelle,

son fils et sa belle-fille ; Joshua (†), Cassandra et Cathy, ses petits-enfants ;

Danielle et Jean-François Charpentier,

Christian Bobin et Lydie Dattas,

sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère ; Émeline Charpentier et Moh,

sa niece ;

Prisca,

sa petite-nièce ;

Françoise et Jean-René Comte et leurs enfants,

ses cousins ;

Paulette Hétier,

sa belle-mère ;

Christine Lemoine,

sa belle-sœur ;

Anna Roncelay-Lemoine et Matthieu Ortiz,

sa nièce et son neveu ;

Gabriel,

son petit-neveu ;

Lise Lemoine et Solène Moreau,

ses nièces ;

ses amis ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BOBIN

survenu le mercredi 16 mars à l'âge de 79 ans.

Nous remercions les équipes médicales pour leur accompagnement bienveillant. Il repose au cimetière de Beaune.

La famille rappelle à votre souvenir

Germaine, sa mère,

décédée en 2013

René, son père,

décédé en 1999