250 collégiens de Côte d’Or et Saône-et-Loire ont participé à l’évènement « En route vers l’industrie du futur » 

Au total, 250 collégiens de Côte d’Or et Saône-et-Loire en phase d’orientation, ainsi que des personnes en recherche d’emploi ont ainsi pu découvrir l’industrie, un secteur en pleine évolution qui se renouvelle et recrute pour construire le monde de demain !

En effet, l’intégration des nouvelles technologies (robotique, fabrication additive, réalité augmentée, réalité virtuelle, intelligence artificielle…) modifie la façon de fabriquer, fait évoluer les conditions de travail et fait émerger de nouveaux métiers.

Il a été ainsi proposé un parcours découverte ponctué de démonstrations et d’ateliers immersifs à travers la visite du Pôle formation UIMM et de La Fabrique 4.0, l’unité mobile de formation.

La Fabrique 4.0 a été développée par le Pôle Formation UIMM de Franche-Comté grâce au soutien financier de l’UIMM et de la Région Bourgogne Franche-Comté. Ce camion aménagé abrite un plateau technique réunissant une mini ligne de production et des équipements de réalité virtuelle et de réalité augmentée.



Les publics invités ont ainsi pu découvrir :

Les métiers d’aujourd’hui et de demain

Les nouvelles technologies appliquées à l’industrie

Les diplômes en alternance de Bac à Bac+5

Les parcours de formation et les offres d’emploi



L'occasion de remercier les collèges Saint Michel et Montchapet de Dijon ; le collège Jean Vilar de Chalon et le collège Notre Dame de Varanges à Givry qui ont participé à cet évènement et tout particulièrement le collège Les Epontots à Montcenis, en la personne du Principal Monsieur Coucourreux pour avoir accueilli l’Unité mobile de formation pendant 2 jours dans l’enceinte du collège et d’avoir permis aux élèves de 4è et 3è ainsi qu’aux élèves de 3ème du Collège du Centre de découvrir les nouvelles technologies de l’industrie et les métiers possibles !