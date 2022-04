Après 60 ans de mariage, Marcel et Andrée Martin se sont dit oui pour la deuxième fois

Mariés depuis le 10 mars 1962 à Saint-Gengoux-le-National, Marcel et Andrée ont convié leur famille à la mairie pour se remarier ce samedi. Plus de détails avec Info Chalon.

Marcel Émile Martin et Andrée Juliette née Vaupré ont célébré leurs 60 ans de mariage (noces de diamant) le 10 mars dernier. 24 jours plus tard, ce samedi 2 avril 2022, ils ont renouvellé leurs vœux de mariage à la mairie de Chalon-sur-Saône, entourés de leur famille et d'amis proches.

Et c'est en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et Jacqueline Gaudillère, conseillère municipale à Fragnes-La Loyère et un peu la bonne fée car c'est elle qui est à l'origne de cette idée géniale de remariage, que notre couple de diamant se sont dit oui pour la deuxième fois.

Domiciliés dane le quartier de la Gare, Marcel et Andrée sont de très sympathiques retraités qui adorent leur ville de Chalon-sur-Saône et les balades le long des Quais de Saône ou du Boulevard. Leur bonheur se lit instantanément sur leurs visages toujours souriants avec toujours un mot gentil. Le parfait exemple parmi tant d'autres de l'art de vivre à la Chalonnaise et sa douceur de vivre.

Cette gentillesse qui caractérise les Martin, le maire n'a pas manqué de le souligner et le saluer. Preuve s'il en faut qu'ils laissent toujours un bon souvenir.

Les témoins de nos (re)mariés étaient leurs trois petites-filles, Cyrielle Martin, Audrey Buvot et Pauline Belkerri.

Après la cérémonie, toute la famille s'est rendue pour un bon repas au restaurant Chez Jules, sur l'Île Saint-Jules.

C'est aussi pour votre serviteur de leur adresser (mais ça ils le savent déjà) à nouveau tous mes vœux de bonheur et combien j'ai plaisir à les croiser dans les rues de notre ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati