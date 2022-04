Paroisse Saint-Just de Bretenières : horaires des messes de la Semaine sainte et Pâques

La Semaine sainte commence le dimanche des Rameaux, inclut le Jeudi saint et le Vendredi Saint. Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi saint au dimanche de Pâques. Découvrez les lieux et les horaires des célébrations de cette montée vers Pâques sur le Chalonnais.

MESSE DES RAMEAUX



Samedi 9 avril 2022 :

Église Notre Dame : 18 h

Saint-Rémy (église du bourg) : 18 h 30

Église Saint-Pierre (avec la participation des jeunes de 6e) : 16 h

Église Citadelle : 17 h

Église Saint-Jean : 17 h 30



Dimanche 10 avril 2022 :

Église de Virey-le-Grand : 9 h 30

Église du Sacré-Cœur : 10 h 45

À Lux et Crissey : 9 h 30

Sassenay : 10 h

Châtenoy-le-Royal et Saint-Paul : 11 h

Église Saint-Cosme : 9 h 30

Église Saint-Pierre : 10 h 30

Église Saint-Vincent : 11 h et 18 h

SEMAINE SAINTE



Jeudi saint 14 avril 2022 :

Église du Sacré-Cœur : 19 h

Saint-Cosme : 19 h

Varennes-le-Grand et Saint-Paul : 19 h



Vendredi saint 15 avril 2022 :

Église du Sacré-Cœur : 19 h

Église Saint Rémy (bourg) : 19 h

Saint-Pierre et Saint-Jean : 19 h



Samedi 16 avril – Veillée Pascale :

Église du Sacré-Cœur : 21 h

Varennes-le-Grand : 21 h

Saint-Vincent et Saint-Paul : 21 h



Dimanche 17 avril – Pâques :

Église de Champforgeuil : 9 h 30

Sassenay : 9 h 30

Gergy : 9 h 30

Église du Sacré-Cœur : 10 h 45

Église de Saint Rémy (bourg) : 10 h 30

Châtenoy-le-Royal : 11 h

Saint-Jean : 11 h

Saint-Paul : 11 h

Saint-Cosme : 9 h 30.

Saint-Vincent : 10 h 30 et 18 h

Pour plus d’informations

Paroisse Saint-Just de Bretenières

1, passage Milon

71100 Chalon-sur-Saône

03 85 42 50 55

www.paroissesaintjust.org

Page Facebook : @paroissesaintjustdebretenieres