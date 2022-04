De belles séances de cinéma en perspective au Mégarama Chalon

En attendant que la vague de froid qui frapppe notre pays en ce début de printemps s'éloigne, quoi de mieux qu'une bonne séance de cinéma?

Et ça commence, dès ce dimanche 3 avril au Mégarama Chalon avec l'avant-première du dernier-né des studios DreamWorks, «Les Bad Guys», une comédie d'aventures inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, réalisée Pierre Perifel, ce dimanche 3 avril à 11 heures et 14 heures.

Ce film d'animation met en scène une bande d'animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

Ça continue avec du lourd le mardi 5 avril à 20 heures avec , «Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?», troisième volet de la saga comique de Philippe de Chauveron, qui signe le retour des Verneuil...et leurs belles-familles aussi!

Synopsis : Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

Là, nous nous adressons à tous les fans de la saga Harry Potter et son spin-off, Les Animaux Fantastiques, puisque le Mégarama Chalon vous propose une journée marathon le dimanche 10 avril dès 10 heures 45 avec la projection du premier volet, «Les Animaux fantastiques» (2016), suivi du deuxième volet,«Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald» (2018) à 14 heures 15, et, le meilleur pour la fin, à 17 heures avecla projection de l'avant-première du troisième volet, «Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore» de David Yates.

Synopsis : Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, il confie à Norbert Dragonneau le soin de diriger une équipe de sorciers. Ceux-ci partent alors pour une périlleuse mission durant laquelle ils rencontreront des animaux fantastiques et se heurteront aux adeptes de Grindelwald, de plus en plus nombreux. Mais avec des enjeux aussi importants, combien de temps Dumbledore pourra-t-il rester en dehors ?

Tarifs pour les 3 films : 24 euros (plein), 18 euros (réduit) et 15 euros (moins de 16 ans).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati