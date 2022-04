Myléva et Elisa participeront au 4L Trophy 2022

Deux cousines Myléva Monin et Elisa Masuyer quitteront Givry le 3 mai 2022 pour rejoindre Biarritz, d'où elle embarqueront pour Gibraltar. Au programme, trois pays traversés en 4L (France, Espagne et Maroc), douze jours en immersion pour découvrir le Maroc, des épreuves d’orientation jusqu’au pied des dunes du Sahara, et une étape marathon de 48 heures en autonomie, avant l'arrivée à Marrakech le 13 mai.

A l'origine, c'est à dire lorsque le projet a démarré en février 2020, la givrotine Myléva devait partir avec sa demi sœur Clara Zelenkauskis. Mais l'annulation de l'édition 2021 et le report de l'édition 2022 de février à mai, mois où Clara passera ses examens, a contraint cette dernière à renoncer. Elle a donc, la mort dans l'âme, cédé sa place à Elisa Masuyer, une cousine de Myléva qui habite Saint Rémy et qui est psychologue en protection de l'enfance. A noter qu'au retour de l'aventure, Myléva, passera elle aussi des partielles, qui viendront clôturer le master en Promotion immobilière, qu'elle suit à Lyon.

Si la participation à ce raid promet d'être très enrichissante pour les deux jeunes filles, le montage du projet l'est tout autant, avec notamment la recherche de financements. Il leur manque à ce jour 1 500 euros pour boucler un budget de 10 000 euros, utilisés pour l'achat de la 4L (trouvée dans la Nièvre), sa remise en état et son équipement et les frais de transport, qui ont sensiblement augmentés suite à l'envolée du prix de l'essence.

Elles espèrent donc que de nouveaux sponsors viendront rejoindre leur association, qu'elles ont créée pour l'occasion et qu’elles ont baptisée « Les Raid Girls ». En complément, elles se sont lancées dans la vente de crêpes : une première fois le 26 mars sur le marché de Saint Rémy et une seconde le dimanche 1er mai, sur la brocante de Givry.

Elles ont enfin créé une collecte sur le site leetchi https://www.leetchi.com/c/les-raid-girls, pour permettre aux personnes qui le souhaitent d'apporter leur contribution..

Outre le côté aventure, les deux jeunes filles ont été aussi attirées par le volet humanitaire proposé par le 4L Trophy. Chaque équipage va en effet s'inscrire dans un immense élan de solidarité, qui se traduira par des dons à l’association marocaine « Enfants du désert » de fournitures scolaires et/ou de matériel médical. Elles partiront donc avec dans leur coffre, des fournitures scolaires et un fauteuil roulant, que leur a donné généreusement la pharmacie Dorier à Givry.

Pour tout renseignement :

Téléphone : Myléva Monin au 06 46 84 63 19 mail : [email protected] FaceBook et Instagram : Les Raids Girls

Myléva Monin, Sébastien Ragot (Maire de Givry) et Marie-Noëlle Le Carrer (Adjointe à la vie associative) présentent de dernier nuémro de Givry Infos, dans lequel figure un article sur les Raids Girls