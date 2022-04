Fête de la musique -  Les groupes locaux sont invités à s'inscrire

Chaque année, le 21 juin, pour célébrer le premier jour de l'été, la musique résonne à tous les coins de rues de Chalon-sur-Saône. Si vous êtes un groupe local et que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous inscrire.

À l’occasion de la Fête de la Musique 2022 et pour mettre en avant les groupes, chanteurs et musiciens souhaitant se produire, la Ville de Chalon-sur-Saône leur propose de se produire en ville. Pour cela, il suffit de se faire connaître et de remplir la fiche d’inscription sur le site Internet de la Ville (www.chalon.fr) pour nous faire part de vos souhaits, envies, besoins, ou tout simplement de votre participation.

Scènes

La Ville organisera une programmation musicale avec une sélection de groupes locaux souhaitant se produire sur une scène.

Cette année, 3 scènes seront installées :

place de l’Hôtel de Ville,

place Saint-Vincent,

jardin de l’Arquebuse.

Une priorité sera accordée aux groupes inscrits à la Fête de la Musique 2021 n’ayant pas pu malheureusement se produire.

Les groupes ne sont pas rémunérés, l’aide de la Ville consiste en la mise à disposition de 3 scènes équipées professionnellement en son et lumière, avec une équipe technique dédiée.

La Ville peut également se charger, dans la limite des places disponibles, de vous trouver un emplacement dans les rues, ou vous orienter vers des bars à la recherche de groupes.



Horaires

Les scènes organisées par la Ville commenceront à jouer dès 18 h jusqu’à 1 h.

Les groupes jouant dans les rues pourront se produire en journée et en soirée, en ne dépassant pas 1h30/2h du matin.



La fiche d'inscription est à retourner avant le 13 mai 2022 à

Mairie de Chalon-sur-Saône

Direction de la Culture à l’attention de Caroline SEBELON

BP 70092 - 71321 Chalon-sur-Saône Cedex

ou par mail: [email protected]